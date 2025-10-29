Paranoia antirrussa se espalha na Europa após avistamentos de drones

247 - A Bélgica abriu uma investigação após a divulgação de dois avistamentos de drones sobre uma base militar no sudeste do país, disse o ministro da Defesa, Theo Francken, nesta quarta-feira (29). Foi o segundo caso relatado no país em menos de um mês, de acordo com a Reuters.

Drones foram vistos no último sábado (25), no domingo (26) e nessa terça-feira (28) e guardas do quartel na cidade de Marche-en-Famenne identificaram que os veículos aéreos sobrevoaram uma base militar.

Nos últimos 90 dias, drones considerados suspeitos de serem usados para ataques, segundo autoridades europeias, foram vistos em mais oito países, além da Dinamarca: Alemanha, Estónia, França, Lituânia, Letónia, Noruega, Roménia e Polónia. Em 29 de setembro, autoridades dinamarquesas chegaram a proibir temporariamente todos os voos comerciais de drones em todo o país em 29 de setembro.

Neste mês, a Comissão Europeia propôs quatro projetos de defesa europeia, incluindo um sistema contra drones, batizado de "Parede". O objetivo da proposta é fortificar a fronteira leste, como parte de uma iniciativa estimada para durar até 2030.

A Rússia foi acusada de liderar as ofensivas de drones, embora Moscou tenha negado repetidamente.