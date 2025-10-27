Rússia ratifica acordo de cooperação e parceria estrategica com a Venezuela

247 - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, sancionou nesta segunda-feira (27) a lei que ratifica o Tratado de Parceria Estratégica e Cooperação entre a Federação da Rússia e a República Bolivariana da Venezuela. O documento marca uma nova etapa nas relações entre Moscou e Caracas, que celebram 80 anos de relações diplomáticas.

O acordo, segundo a Sputnik Brasil, consolida o alinhamento político e econômico entre os dois países, que reforçam o compromisso de atuar conjuntamente em defesa da soberania, do multilateralismo e contra sanções unilaterais impostas por potências ocidentais.

Aliança política e resistência a sanções internacionais

O tratado destaca que ambos os governos “se opõem resolutamente a medidas coercitivas e restritivas unilaterais”, especialmente as de caráter extraterritorial, por representarem uma violação da Carta das Nações Unidas e de princípios do direito internacional.

Além disso, Rússia e Venezuela se comprometem a combater a falsificação da história do colonialismo, bem como o racismo, o genocídio e outras formas de discriminação.

Defesa e segurança como eixos da parceria

No campo militar, o tratado prevê o fortalecimento da cooperação em defesa e segurança, reconhecida como essencial para a estabilidade regional e global. A parceria abrange também ações de controle de armamentos, desarmamento e não proliferação de armas, em prol da segurança igualitária entre as nações.

Energia e finanças: os pilares da cooperação

Um dos pontos centrais do acordo é a expansão da cooperação energética. O tratado inclui o desenvolvimento de novos campos de petróleo e gás natural e a ampliação das operações de comercialização de petróleo entre os dois países, de forma mutuamente benéfica.

O documento prevê ainda a criação de uma infraestrutura financeira independente, que busca reduzir a dependência do sistema bancário ocidental e facilitar transações diretas entre Rússia e Venezuela.

Integração cultural e humanitária

Além das áreas econômica e militar, o tratado contempla a cooperação cultural e humanitária, promovendo eventos conjuntos e intercâmbios esportivos. A iniciativa visa fortalecer os laços entre os povos russo e venezuelano, ampliando o alcance da parceria estratégica para além da esfera política.

Marco nos 80 anos de relações bilaterais

O acordo foi assinado em Moscou, no dia 7 de maio deste ano, nas vésperas das comemorações do 80º aniversário da vitória sobre a Alemanha nazista. O evento foi antecedido por uma videoconferência entre as lideranças dos dois países, celebrando oito décadas de cooperação diplomática.

Com o novo tratado, Rússia e Venezuela reafirmam sua aliança estratégica contra sanções internacionais, reforçando uma parceria que se estende da energia à cultura, da segurança à diplomacia.