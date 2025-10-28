247 - O presidente da França, Emmanuel Macron, prepara o envio de militares franceses para o front de batalha ucraniano, disse a inteligência russa. A informação foi divulgada pela agência Sputnik nesta terça-feira (28).

De acordo com o Serviço de Inteligência Externa da Rússia (SVR), o Estado-Maior francês, sob ordens de Macron, está preparando um contingente de até 2 mil militares, principalmente da Legião Estrangeira Francesa, para mandar à Ucrânia e apoiar a luta do regime de Kiev contra a ofensiva russa.

Ainda de acordo com as informações da inteligência russa, os legionários, na sua maioria oriundos da América Latina, já estão na Polônia perto da fronteira ucraniana e estão se preparando ativamente, acrescentou a inteligência.

Análise

Tal movimento seria militarmente insignificante, afirmou o analista geopolítico francês Xavier Moreau à Sputnik África, comentando relatórios da inteligência russa.

“Se forem enviados à Ucrânia sem o consentimento da Rússia, serão considerados soldados de combate e, portanto, os russos não farão distinção. Assim, eles morrerão”, disse o fundador do centro de análise geoestratégica Stratpol.