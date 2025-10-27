Trump profere ameaças à Rússia e esfria relação com Putin

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou nesta segunda-feira (27) o presidente da Rússia, Vladimir Putin, de acordo com informações divulgadas pela agência Reuters.

Trump fez questão de deixar claro que Washington tem um submarino nuclear que, segundo ele, está posicionado "na costa da Rússia", de acordo com a agência.

"Eles sabem que temos um submarino nuclear, o maior do mundo, bem próximo à costa deles, portanto, não é necessário percorrer 8.000 milhas", disse Trump a repórteres.

A declaração de Trump faz referência a um novo míssil russo de alcance ilimitado e capacidade nuclear, que preocupou autoridades nas capitais ocidentais. Moscou disse no domingo (26) que o míssil balístico 9M730 Burevestnik (Storm Petrel) voou por 14.000km (8.000 milhas).

Ele também cobrou do líder russo o fim da guerra na Ucrânia, enquanto os EUA e seus aliados da Otan intensificam o apoio ao regime de Kiev.

As declarações derrubam expectativas de uma nova reaproximação entre Putin e Trump em breve. Um encontro entre os líderes estava previsto para ocorrer em Budapeste para discutir a paz na Ucrânia, mas Trump disse no último final de semana que somente se reuniria com o líder russo após um acordo sobre a guerra na Ucrânia.