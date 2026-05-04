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      Lula viajará aos EUA e se reunirá com Trump na quinta-feira

      Visita ocorre após adiamento por tensão com Irã e marca retomada de agenda bilateral entre Brasil e Estados Unidos

      Kuala Lampur, Malásia - 26/10/2025 - Presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante o 47ª Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático-ASEAN (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

      247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajará aos Estados Unidos nos próximos dias para se reunir com o presidente Donald Trump. O encontro está previsto para ocorrer na quinta-feira, na Casa Branca, em Washington.

      De acordo com informações publicadas pelo jornal O Globo, a visita vinha sendo organizada pelas equipes dos dois governos e havia sido inicialmente planejada após uma conversa telefônica entre os líderes, realizada em janeiro deste ano.

      A viagem, no entanto, acabou adiada em razão da escalada de tensões envolvendo a ofensiva militar dos Estados Unidos contra o Irã, alvo de críticas por parte do presidente brasileiro.

      viagem foi adiada por crise internacional

      O adiamento ocorreu em meio ao aumento da instabilidade no Oriente Médio, após ações militares americanas contra o território iraniano. Lula manifestou posição crítica em relação à ofensiva, o que contribuiu para o adiamento da agenda bilateral.

      Apesar das divergências, interlocutores dos dois governos mantiveram o diálogo aberto, o que permitiu a retomada das tratativas para a realização do encontro presencial.

      A expectativa é de que a reunião na Casa Branca sirva para reaproximar as agendas diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos, em um momento de tensões geopolíticas mais amplas.

      encontro busca fortalecer relações bilaterais

      A reunião entre Lula e Trump deve abordar temas estratégicos da relação entre os dois países, embora os detalhes da pauta ainda não tenham sido divulgados oficialmente.

      O encontro ocorre em um contexto internacional marcado por conflitos e disputas geopolíticas, o que pode influenciar diretamente o tom das conversas entre os dois chefes de Estado.

      Além disso, a visita representa uma tentativa de reforçar canais diplomáticos e reposicionar o Brasil no diálogo com uma das principais potências globais.

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