Lula melhora em pesquisas internas após acordão contra Messias no Senado

247 - O presidente Lula avançou em pesquisas internas do PT, conhecidas como trackings, após a derrota de Jorge Messias no Senado, episódio ligado à indicação do ministro da Advocacia-Geral da União ao Supremo Tribunal Federal, informa o jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles. O levantamento petista passou a mostrar Lula à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL), depois de ambos aparecerem empatados até a semana anterior.

A derrota de Messias ocorreu após uma articulação envolvendo Davi Alcolumbre, Alexandre de Moraes e bolsonaristas, em um movimento que acabou sendo interpretado por auxiliares do presidente como possível fator de mobilização política em favor de Lula.

De acordo com os números citados, Lula cresceu três pontos no fim de semana. No sábado, 2 de maio, o presidente marcou 47,5%, enquanto Flávio Bolsonaro apareceu com 45,3%. No domingo, o petista voltou a avançar e chegou a 48,5%, contra 45% do senador do PL.

Revés no Senado muda leitura política no entorno de Lula

A derrota de Jorge Messias no Senado foi tratada como um revés para o governo, mas a reação captada nos trackings do PT indicou um efeito político diferente do esperado. Para auxiliares de Lula, a melhora pode estar associada tanto ao desempenho de Messias durante a sabatina quanto à percepção de uma aliança entre Alcolumbre, Moraes e Flávio Bolsonaro.

Essa leitura, segundo a coluna, teria reforçado no campo governista a narrativa de que haveria uma movimentação do “sistema” contra o governo. O episódio, portanto, passou a ser avaliado não apenas como uma derrota institucional, mas também como um fator capaz de reorganizar a disputa política em torno do presidente.

Lula passa de empate a vantagem contra Flávio Bolsonaro

Até a semana anterior, Lula e Flávio Bolsonaro apareciam empatados nos levantamentos internos do PT. A mudança registrada no fim de semana colocou o presidente em vantagem no cenário monitorado pela sigla.

O avanço ocorre em meio à repercussão da derrota de Messias, nome defendido por Lula para o STF. Embora o episódio tenha representado uma derrota no Senado, os dados internos indicaram melhora do presidente justamente após a articulação que barrou o indicado do governo.