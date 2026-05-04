Lula pode anunciar apoio à CPI do Master

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é aconselhado por dirigentes do PT a declarar apoio à CPI do Master no Congresso, em uma tentativa de ampliar a pressão sobre o Legislativo e defender uma investigação ampla das fraudes financeiras ligadas ao Banco Master. As informações são do jornalista Gustavo Uribe, da CNN Brasil.

Lula vinha resistindo à ideia de se manifestar sobre a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, mas aliados passaram a defender que o presidente fizesse um gesto público em favor da apuração.

A avaliação no entorno do PT é que um posicionamento de Lula ajudaria a reforçar a estratégia política de associar o escândalo financeiro ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Essa linha já apareceu em propaganda partidária que usou a expressão “BolsoMaster” para tentar vincular o caso ao bolsonarismo.

Nos bastidores, auxiliares do presidente também veem uma eventual manifestação favorável à CPI como resposta ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). Alcolumbre é contrário à instalação da CPI do Banco Master e também atuou contra a indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal.

A resistência à nomeação de Messias ao STF foi atribuída, entre outros fatores, à sua proximidade com o ministro André Mendonça, relator do escândalo do Banco Master na Suprema Corte. O episódio intensificou tensões entre governo e Senado, aumentando o peso político da discussão sobre a CPI.

As investigações da Polícia Federal indicaram que as conexões do caso Master não ficaram restritas a um único campo partidário. De acordo com a apuração, as relações identificadas envolveram políticos de direita, de centro e de esquerda, o que tornou o tema mais sensível no cenário político nacional.

O caso também passou a fazer parte do debate eleitoral. A tendência é que tanto Lula quanto Flávio Bolsonaro (PL) explorem o episódio como instrumento de desgaste contra adversários, em meio à disputa pelo discurso de combate à corrupção.