PF faz força-tarefa para fechar lista de autoridades com foro privilegiado no caso Master

247 - A Polícia Federal prepara uma lista de autoridades com foro privilegiado no caso Master para encaminhar ao ministro André Mendonça, relator no Supremo Tribunal Federal, em meio à investigação sobre fraudes bilionárias envolvendo o Banco Master, que foi liquidado. Segundo a CNN Brasil, Mendonça cobrou da PF a identificação das autoridades com foro que são ou poderão ser investigadas no inquérito relacionado ao Banco Master.

O caso tramita no STF por causa de suspeitas envolvendo possíveis relações políticas de Daniel Vorcaro e eventuais menções a autoridades. Entre os nomes que podem aparecer na apuração estão deputados, senadores, um governador e ministros do Supremo Tribunal Federal.

A Polícia Federal já reuniu nomes de autoridades citadas por Vorcaro em conversas com Martha Graeff, então noiva do empresário. Ainda conforme a apuração, investigadores avaliam que a troca de mensagens, por si só, não caracteriza conluio.

PF analisa celulares de Vorcaro

A partir das suspeitas levantadas no caso, a Polícia Federal examina oito celulares de Daniel Vorcaro apreendidos em ações da Operação Compliance Zero. O objetivo é identificar se há elementos concretos que justifiquem a abertura de uma investigação formal sobre as autoridades mencionadas.

Até o momento, apenas dois dos oito aparelhos passaram por perícia. A análise dos demais equipamentos é considerada relevante para que a PF avance na verificação de mensagens, contatos e eventuais registros ligados ao caso Banco Master.

Delação pode trazer nomes e datas

Além das provas técnicas extraídas dos celulares, a eventual colaboração premiada de Daniel Vorcaro também pode apresentar à Polícia Federal nomes e datas relacionados à investigação. A previsão é que a defesa do empresário entregue a proposta de delação ainda nesta semana.

Um dos inquéritos vinculados ao caso tem prazo previsto até 18 de maio. No entanto, a PF planeja pedir a prorrogação das investigações, sobretudo após a defesa de Paulo Henrique Costa, ex-presidente do Banco Regional de Brasília, solicitar na semana passada a abertura de negociação para uma colaboração premiada.

Relatório será enviado ao STF

O relatório que será enviado ao ministro André Mendonça terá caráter informativo. O documento deve servir como base para que o relator avalie se partes do inquérito sobre o caso Master devem ser remetidas a instâncias inferiores.

Outra possibilidade é que Mendonça decida manter todo o conjunto da investigação sob competência do Supremo Tribunal Federal, caso entenda que a apuração segue relacionada a autoridades com foro privilegiado.