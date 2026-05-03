Leandro Grass diz que Celina Leão está em "pânico" com possível delação de Paulo Henrique Costa

247 - Pré-candidato ao governo do Distrito Federal pelo PT, Leandro Grass criticou neste domingo (3) o vídeo da atual governadora, Celina Leão (PP), em que ela nega ter conversado com o ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa, que está preso desde 16 de abril.

No vídeo, Celina Leão disse que tem "preocupação zero" com a possibilidade de Paulo Henrique Costa citar seu nome. "Sempre vai ter narrativas e oportunistas de plantão", disse. "A auditoria já está com a Polícia Federal e a Justiça. Quem causou prejuízo ao banco vai responder", acrescentou.

Segundo Leandro Grass, a governadora está "preocupada" com a possiblidade de Paulo Henrique Costa delatá-la e "antecipa" sua culpa. "Bateu o pânico", disse Grass.

"A Celina ficou tão preocupada com a possível delação do Paulo Henrique que fez até um vídeo para negar antes mesmo do depoimento. Uma nitida antecipação de culpa. Até a casa cair eram todos amigos. Depois fingem que ninguém se conhecia. Bateu o pânico. Que venha a verdade", escreveu.

Mais cedo, Paulo Henrique Costa demonstrou interesse em fazer uma delação premiada e pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) sua transferência da Penitenciária da Papuda para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Ele foi preso em operação envolvendo desdobramentos das investigações sobre fraudes no BRB com o Banco Master.