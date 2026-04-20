Leandro Grass expõe racha entre Celina e Ibaneis e fala em "traição"

247 - O pré-candidato do PT ao governo do Distrito Federal, Leandro Grass, ironizou nesta segunda-feira (20) a relação entre o ex-governador Ibaneis Rocha e a atual governadora, e antiga vice, Celina Leão.

Mais cedo, Celina tentou se distanciar de Ibaneis. Os dois trocam farpas por conta do escândalo do Banco Master, em meio ao aprofundamento das investigações da Polícia Federal.

Ela disse, em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, que o BRB, que tentou comprar o Master, foi vítima de uma “gestão fraudulenta” conduzida pelo ex-presidente Paulo Henrique Costa, atualmente preso.

Além disso, Celina destacou que não há vínculo automático entre sua atuação e a do antigo chefe do Executivo local. “São dois CPFs totalmente diferentes, o meu CPF e o CPF do governador Ibaneis, cada um tem um”, disse Celina na entrevista.

Nas redes, Grass reagiu com ironia, afirmando que Ibaneis deve estar "chateado com a Celina". Ele sugeriu que o ex-governador pode estar se sentindo "traído".

"O Ibaneis deve estar chateado com a Celina. Imagina você convidar alguém para ser sua vice-governadora, ela acompanhar todo o governo, participar das decisões mais importantes e, na hora da crise, dizer que ela tem um CPF e você outro. Será que está se sentindo traído?", disse Grass em postagem na rede social X.