Leandro Grass: “É inacreditável Ibaneis não estar preso ainda”

247 - Ao tratar do escândalo envolvendo o BRB e o Banco Master, o ex-deputado distrital e pré-candidato ao Governo do Distrito Federal, Leandro Grass, afirmou em entrevista que “é inacreditável Ibaneis não estar preso ainda”, ao sustentar que o governador do DF precisa ser responsabilizado politicamente e judicialmente pelas denúncias ligadas à gestão do banco público.

A declaração foi dada em entrevista ao Boa Noite 247, em fala na qual Grass concentrou sua crítica na atuação de Ibaneis Rocha no caso BRB/Master e na ausência, segundo ele, de medidas mais duras por parte das autoridades diante dos fatos já conhecidos.

Segundo Grass, há elementos suficientes para questionar a permanência de Ibaneis fora do alcance de medidas judiciais mais severas. “De fato, é impressionante o fato de o Ibaneis não estar preso ainda. É inacreditável Ibaneis não estar preso”, declarou. Na avaliação do ex-parlamentar, já existem “evidências suficientes” de ligação entre o governador, Daniel Vorcaro e Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, além de indícios de participação de Ibaneis na operação relacionada à tentativa de compra do Master.

Ao desenvolver esse ponto, Grass afirmou que a documentação mais recente reforçaria a suspeita de atuação direta do governador. “Tem aí agora, na documentação de hoje, as evidências concretas de que o Ibaneis mediou, de que o Ibaneis tentou, de alguma maneira, fazer com que o Paulo Henrique, através de Vorcaro, criasse uma circunstância mais favorável”, disse.

O pré-candidato também associou o episódio atual a uma prática que, segundo ele, se arrasta desde o início do governo. “O Ibaneis, desde o início do mandato, lá em 2019 ainda usou o BRB para fins pessoais”, afirmou. Em seguida, citou exemplos que, em sua visão, demonstraram essa relação: “Não foram apenas duas, três, quatro vezes. Foram várias vezes que o BRB esteve a serviço de negócios do Ibaneis”.

Na entrevista, Grass afirmou ainda que a vice-governadora Celina Leão também está vinculada ao caso e rejeitou a possibilidade de separação política entre os dois. “Não podemos esquecer que a Celina e o Ibaneis são parceiros”, disse. Ao comentar a tentativa de operação com o fundo garantidor, acrescentou: “Ibaneis e Celina estão profundamente envolvidos”.

Um dos pontos centrais de sua fala foi a cobrança por explicações sobre o que chamou de blindagem institucional do governador. “Agora, por que até agora o Ibaneis não foi preso? O que está acontecendo? É uma pergunta que a gente tem que responder. A Polícia Federal também precisa responder”, afirmou. Para ele, essa proteção teria se manifestado também em outro momento sensível da política nacional. “Qual é a incidência do Ibaneis, tanto no Poder Judiciário, as camadas de proteção que o Ibaneis criou, que impedem que ele seja preso, como também impediram que ele fosse preso no 8 de janeiro?”

Ao mencionar os ataques de 8 de janeiro de 2023, Grass voltou a sustentar que o governador não poderia ser dissociado das responsabilidades daquele episódio. “Com Ibaneis não aconteceu nada, e ele era o governador naquele momento, ele tinha responsabilidade sobre os episódios de 8 de janeiro”, declarou. E completou: “Não adianta dizer que não sabia, que estava em casa, que o Anderson organizou tudo sozinho. O governador sabia”.

Na parte final de sua análise, o ex-deputado voltou a classificar como grave a permanência de Ibaneis fora de qualquer punição imediata. “Realmente é assustador esse processo de blindagem que o Ibaneis vem sofrendo ao longo dos últimos anos”, disse. Em seguida, resumiu a expectativa que, segundo ele, se impõe diante do avanço das apurações: “Eu imagino, eu espero também, que agora definitivamente ele seja responsabilizado”.