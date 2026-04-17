Rollemberg cobra a prisão de Ibaneis e o sequestro dos bens do "mandante" da negociata do Master

247 – O deputado federal e ex-governador Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) fez duras declarações ao comentar as investigações que envolvem o Banco de Brasília (BRB) e o Banco Master, elevando o tom contra o governador Ibaneis Rocha e sugerindo que o principal responsável pelo esquema ainda não foi alcançado pela Justiça. As falas foram feitas no parlamento.

No material, Rollemberg critica o que considera uma demora na responsabilização dos envolvidos e afirma que Brasília aguarda novos desdobramentos. "Brasília espera a prisão do mandante e o sequestro dos bens desses ladrões do dinheiro público", declarou, ao mencionar suspeitas relacionadas a operações financeiras bilionárias.

Questionamentos sobre operação bilionária

Rollemberg também levantou dúvidas sobre a magnitude dos valores envolvidos, citando a compra de títulos que, segundo ele, seriam inexistentes. "Quanto é 10% de 12 bilhões de reais, que foram os títulos inexistentes comprados pelo Banco Master", questionou, sugerindo a possibilidade de prejuízo significativo aos cofres públicos e de propina bilionária a Ibaneis.

As declarações ocorrem no contexto da prisão de Paulo Henrique Costa, que ele classificou como peça-chave no esquema. "Hoje foi preso o homem de confiança, senhor presidente. Falta ser preso o mandante", afirmou, indicando que, em sua visão, a investigação ainda não atingiu seu principal alvo.

Ligações políticas sob suspeita

O ex-governador também apontou possíveis articulações políticas envolvendo figuras de alto escalão. Ele questionou diretamente quem teria participado de reuniões e negociações relacionadas à operação. "Quem é que esteve com Michel Temer e Daniel Vorcaro defendendo a operação?", indagou.

Rollemberg seguiu com uma série de questionamentos sobre trocas de mensagens e estratégias para viabilizar a operação financeira. "Quem é que estava com Daniel Vorcaro quando ele mandou uma mensagem pra namorada dizendo que iam começar uma operação de guerra, senhor presidente, para que o Banco Central aprovasse a compra do Banco Master pelo BRB", afirmou.

Além disso, ele mencionou possíveis contatos entre investigados e agentes políticos. "Quem é que trocou mensagens com o Paulo Henrique, com o Vorcaro, pedindo orientações para fazer a defesa da compra do Banco Master pelo BRB", acrescentou.

Pressão por responsabilização

As declarações de Rollemberg ampliam a pressão política em torno do caso, que já envolve investigações da Polícia Federal e decisões no Supremo Tribunal Federal. Ao afirmar que "sua hora está chegando", em referência indireta ao governador Ibaneis Rocha, o ex-governador sinaliza que espera novos avanços nas apurações.

O episódio se insere em um cenário mais amplo de questionamentos sobre a gestão de recursos públicos e possíveis irregularidades em operações financeiras de grande porte no Distrito Federal, com impacto político relevante e desdobramentos ainda em curso.