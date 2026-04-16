Investigações do Master revelarão a podridão do governo Ibaneis, prevê Gleisi

247 – A deputada federal Gleisi Hoffmann (PT) afirmou que o avanço das investigações sobre o escândalo envolvendo o Banco Master e o BRB deve expor irregularidades profundas no governo do ex-governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha. A declaração foi feita após a prisão de Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, no âmbito da Operação Compliance Zero.

Em publicação nas redes sociais, Gleisi resgatou o episódio em que o Banco Central barrou a compra do Banco Master pelo BRB e criticou a reação de Ibaneis à época. Segundo ela, o então governador “teve o desplante de dizer PT e o PSB tinham ‘prejudicado Brasília’”, ao comentar o fracasso da operação.

A deputada destacou que Paulo Henrique Costa, nomeado por Ibaneis para comandar o BRB, está no centro das investigações conduzidas pela Polícia Federal. De acordo com Gleisi, o ex-dirigente foi responsável por adquirir cerca de R$ 12 bilhões em papéis considerados de alto risco vinculados ao Banco Master.

Quando o BC barrou a compra do Master pelo BRB, o ex-governador Ibaneis Rocha teve o desplante de dizer PT e o PSB tinham "prejudicado Brasília". Hoje a PF prendeu Paulo Roberto Costa, o ex-presidente do BRB nomeado por Ibaneis. O mesmo que comprou R$ 12 bilhões em papéis podres… April 16, 2026

Operação e suspeitas de propina

Ainda segundo a parlamentar, a tentativa de compra do Banco Master pelo BRB teria sido uma estratégia para encobrir problemas financeiros relacionados a esses ativos. “O mesmo que comprou R$ 12 bilhões em papéis podres do Banco Master. E que tentou limpar a sujeira comprando o banco de Daniel Vorcaro”, afirmou.

As investigações mais recentes apontam que Paulo Henrique Costa é suspeito de ter recebido propinas milionárias no contexto das tratativas envolvendo o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Os indícios incluem negociações paralelas e benefícios indevidos, como pagamentos em imóveis de alto padrão.

Para Gleisi, os fatos já conhecidos permitem identificar responsabilidades políticas mais amplas. “Hoje a gente sabe quem prejudicou o povo de Brasília e quem estava recebendo propina de Vorcaro”, declarou.

Pressão por aprofundamento das apurações

A deputada também defendeu o aprofundamento das investigações, afirmando que novos desdobramentos podem atingir outras figuras do governo distrital da época. “Quanto mais investigação houver, mais podridão vai aparecer no governo desse bolsonarista”, disse, em referência a Ibaneis Rocha.

O caso envolvendo o Banco Master e o BRB vem ganhando dimensão nacional, com implicações que atingem o sistema financeiro, a gestão de bancos públicos e o ambiente político do Distrito Federal. A expectativa é que a continuidade das investigações da Polícia Federal revele a extensão do esquema e identifique todos os responsáveis, sobretudo o ex-governador Ibaneis.