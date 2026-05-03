Delação de Paulo Henrique Costa atingirá não apenas Ibaneis. Celina Leão também está na mira

247 – A delação premiada do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, começa a ganhar contornos mais definidos e deve atingir não apenas o ex-governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, como também a atual governadora, Celina Leão.

A informação foi divulgada neste domingo (3) pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, que relata o avanço das negociações para o acordo de colaboração. Segundo a publicação, Costa já reúne elementos concretos para sustentar suas acusações.

De acordo com Lauro Jardim, a delação não se limitará ao núcleo político ligado a Ibaneis. Celina Leão, que atualmente ocupa o comando do governo do Distrito Federal, também estaria na mira das revelações do ex-dirigente do BRB, ampliando significativamente o alcance político do caso.

Outro ponto central destacado pelo colunista é que Paulo Henrique Costa afirma possuir provas de todas as acusações que pretende apresentar às autoridades. Esse fator pode fortalecer sua posição nas negociações com a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República, além de aumentar o potencial de impacto da delação no cenário político de Brasília.

Corrupção passiva e lavagem de dinheiro

A movimentação ocorre em meio às investigações da Operação Compliance Zero, que apura um suposto esquema bilionário envolvendo o BRB e o Banco Master. Costa é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, em um caso que envolve transações de grande porte e suspeitas de pagamento de propina por meio de imóveis de alto valor.

Nos bastidores, a expectativa é de que a delação represente um ponto de inflexão nas investigações, ao detalhar a eventual participação de agentes públicos e estruturas políticas nas operações sob suspeita. A inclusão de novos nomes no possível acordo de colaboração amplia a pressão sobre o núcleo político do Distrito Federal e pode provocar desdobramentos relevantes nas esferas judicial e administrativa – e também nas eleições deste ano.