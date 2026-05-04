Emirados Árabes Unidos acusam Irã de ataque com mísseis e drones

247 - Os Emirados Árabes Unidos acusaram o Irã de lançar um ataque com mísseis e drones contra seu território nesta segunda-feira (4), conforme comunicado oficial do Ministério da Defesa do país.

As informações foram divulgadas pela agência de notícias estatal WAM e repercutidas pela AFP, indicando que autoridades emiradenses monitoraram a ofensiva e reagiram para conter os projéteis. Segundo o ministério, parte dos armamentos foi interceptada antes de atingir áreas habitadas.

De acordo com a nota oficial publicada nas redes sociais, “Quatro mísseis de cruzeiro lançados a partir do Irã foram detectados contra diversas áreas do país. Três foram interceptados com sucesso sobre as águas territoriais iranianas, enquanto um caiu no mar”.

Resposta militar e monitoramento

A pasta da Defesa detalhou que os sistemas de defesa aérea foram acionados imediatamente após a detecção dos mísseis, conseguindo neutralizar a maior parte da ameaça ainda fora do espaço aéreo nacional.

O comunicado não informa danos materiais ou vítimas, sugerindo que a interceptação foi eficaz para evitar consequências mais graves no território emiradense.

Além dos mísseis, a agência WAM relatou, com base no mesmo ministério, que também houve o uso de drones na ofensiva, ampliando a complexidade do ataque.

Tensão regional e implicações

O episódio ocorre em meio a um cenário de crescente tensão no Oriente Médio, envolvendo disputas estratégicas e militares entre países da região.

A acusação direta contra o Irã pode intensificar ainda mais o clima de instabilidade, especialmente diante do uso combinado de mísseis de cruzeiro e drones, considerados recursos sofisticados em operações militares.

Até o momento, não há registro de posicionamento oficial por parte do governo iraniano sobre as acusações feitas pelos Emirados Árabes Unidos.