TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Mundo

      Emirados Árabes Unidos acusam Irã de ataque com mísseis e drones

      Ministério da Defesa afirma que projéteis foram lançados do Irã e interceptados em parte, segundo informações divulgadas por agência estatal

      Movimentação de navios no Estreito de Ormuz, em Omã, no dia 27 de abril de 2026 (Foto: REUTERS)

      247 - Os Emirados Árabes Unidos acusaram o Irã de lançar um ataque com mísseis e drones contra seu território nesta segunda-feira (4), conforme comunicado oficial do Ministério da Defesa do país.

      As informações foram divulgadas pela agência de notícias estatal WAM e repercutidas pela AFP, indicando que autoridades emiradenses monitoraram a ofensiva e reagiram para conter os projéteis. Segundo o ministério, parte dos armamentos foi interceptada antes de atingir áreas habitadas.

      De acordo com a nota oficial publicada nas redes sociais, “Quatro mísseis de cruzeiro lançados a partir do Irã foram detectados contra diversas áreas do país. Três foram interceptados com sucesso sobre as águas territoriais iranianas, enquanto um caiu no mar”.

      Resposta militar e monitoramento

      A pasta da Defesa detalhou que os sistemas de defesa aérea foram acionados imediatamente após a detecção dos mísseis, conseguindo neutralizar a maior parte da ameaça ainda fora do espaço aéreo nacional.

      O comunicado não informa danos materiais ou vítimas, sugerindo que a interceptação foi eficaz para evitar consequências mais graves no território emiradense.

      Além dos mísseis, a agência WAM relatou, com base no mesmo ministério, que também houve o uso de drones na ofensiva, ampliando a complexidade do ataque.

      Tensão regional e implicações

      O episódio ocorre em meio a um cenário de crescente tensão no Oriente Médio, envolvendo disputas estratégicas e militares entre países da região.

      A acusação direta contra o Irã pode intensificar ainda mais o clima de instabilidade, especialmente diante do uso combinado de mísseis de cruzeiro e drones, considerados recursos sofisticados em operações militares.

      Até o momento, não há registro de posicionamento oficial por parte do governo iraniano sobre as acusações feitas pelos Emirados Árabes Unidos.

      Artigos recomendados

      Lula e Trump devem tratar de tarifas, minerais críticos, facções criminosas e guerra no Irã
      ONG acusa Israel de maus-tratos a Thiago Ávila e outro ativista de flotilha humanitária
      Incêndio e explosão atingem navio administrado pela Coreia do Sul no Estreito de Ormuz, diz Seul
      Líder xiita do Líbano rejeita negociações com Israel enquanto conflito no sul persistir
      Wellington Dias afirma que Flávio Bolsonaro bateu no teto das pesquisas

      Mais da editoria Mundo

      ONG acusa Israel de maus-tratos a Thiago Ávila e outro ativista de flotilha humanitária
      Incêndio e explosão atingem navio administrado pela Coreia do Sul no Estreito de Ormuz, diz Seul
      Líder xiita do Líbano rejeita negociações com Israel enquanto conflito no sul persistir
      Avião de Pedro Sánchez faz pouso não previsto na Turquia após falha técnica
      Mélenchon confirma candidatura à presidência da França

      Acompanhe as
      últimas notícias