Explosão de gás destrói casas e deixa feridos no Jaguaré em SP

247 - Uma explosão atingiu imóveis no bairro do Jaguaré, na Zona Oeste de São Paulo, na tarde desta segunda-feira (11), deixando feridos e provocando destruição em diversas residências da região. As informações foram publicadas no Portal G1.

O caso aconteceu por volta das 16h10, na Rua Floresto Bandecchi, próxima à Rua Dr. Benedito de Moraes. Segundo informações preliminares, a explosão teria sido causada por um problema em uma tubulação de gás encanado. Até a última atualização da ocorrência, o número oficial de vítimas ainda não havia sido confirmado.

Explosão ocorreu durante manutenção da rede de gás

De acordo com a Polícia Militar, equipes da Comgás realizavam um serviço de manutenção no sistema de gás encanado quando houve a explosão. O impacto atingiu diversas casas e provocou danos em imóveis vizinhos.

O Corpo de Bombeiros informou que 12 viaturas foram enviadas ao local para atender a ocorrência. Equipes de resgate atuaram na busca por vítimas e no controle da área afetada.

Moradores relataram destruição e pedidos de socorro

Testemunhas afirmaram que a explosão foi extremamente forte e causou pânico entre os moradores. Relatos recebidos pelas equipes de emergência indicam que pessoas teriam sido arremessadas pela força da explosão e que havia vítimas presas sob os escombros.

Moradores também relataram gritos e pedidos de socorro logo após o incidente. A explosão ainda teria provocado o rompimento de vidros em um condomínio vizinho e o desabamento de imóveis em uma comunidade localizada atrás do Condomínio Morada do Parque.

Bombeiros alertaram para risco de novos vazamentos

Segundo os bombeiros, havia forte cheiro de gás na região após a explosão, aumentando o risco de novos vazamentos. Por segurança, moradores foram orientados a deixar a área até a estabilização da ocorrência.

Uma casa explodiu no Jaguaré, na Zona Oeste de São Paulo e de acordo com o Corpo de Bombeiros a causa teria sido a tubulação de gás pic.twitter.com/UfO8viSNTa — Allan (@limalblue) May 11, 2026

🚨 SÃO PAULO| Explosão de gás provoca incêndio e deixa pessoas soterradas em SP



A explosão ocorreu em uma comunidade no Jaguaré, nesta segunda-feira (11/5). Vítimas foram lançadas pela explosão e casas foram destruídas pic.twitter.com/1UENxYBzAb — 𝗖𝗔𝗟𝗟 𝗢𝗙𝗙 𝗥𝗜𝗢 (@CALLOFFRIO) May 11, 2026





🚨 Explosão de gás provoca incêndio e deixa pessoas soterradas em SP



A explosão ocorreu em uma comunidade no Jaguaré, nesta segunda-feira (11/5). Vítimas foram lançadas pela explosão e casas foram destruídas pic.twitter.com/cClfelybSO May 11, 2026