Carreta explode, deixa mortos e interdita a via Dutra

247 - Uma explosão envolvendo uma carreta carregada com combustível provocou mortes e interrompeu totalmente o tráfego na Via Dutra, em Barra Mansa, no sul do Rio de Janeiro. O episódio ocorreu na tarde deste domingo (19) e mobilizou equipes de emergência.

Segundo informações publicadas pelo Portal G1, o acidente aconteceu na altura do km 273 da rodovia. A explosão levou à interdição completa dos dois sentidos da via, uma das principais ligações entre Rio de Janeiro e São Paulo.

Vítimas e resgate

De acordo com a concessionária CCR RioSP, a ocorrência foi registrada por volta das 14h54, na pista em direção ao Rio de Janeiro. O acidente envolveu seis pessoas. Duas morreram ainda no local, três sofreram ferimentos graves e uma teve lesões moderadas.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) atuaram no resgate das vítimas. Os profissionais prestaram atendimento imediato e encaminharam os feridos para unidades de saúde da região.

Interdição e investigação

A explosão causou a paralisação total da rodovia nos dois sentidos, o que gerou impacto no fluxo de veículos. Motoristas enfrentaram retenções enquanto as equipes atuavam na ocorrência.

As autoridades iniciaram a apuração das circunstâncias do acidente. Técnicos analisam as condições do veículo e da carga para identificar o que provocou a explosão.