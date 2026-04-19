Socorrista do Samu descobre morte do próprio filho ao ser acionado para atendimento

247 - Uma ocorrência na madrugada de sábado (18) na BR-376, em Mauá da Serra, no norte do Paraná, terminou em uma tragédia familiar que abalou equipes de resgate. Um socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para atender um grave acidente e, ao chegar ao local, reconheceu entre as vítimas fatais o próprio filho, de 24 anos. Segundo o Metrópoles, com base em dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o jovem Natan Pereira da Silva conduzia o veículo envolvido no acidente, ocorrido no km 290 da rodovia.

Capotamento deixou vítimas em estado grave

O carro transportava cinco pessoas e capotou na pista. Com a força do impacto, todos os ocupantes foram arremessados para fora do veículo. A cena encontrada pelas equipes de socorro foi de grande gravidade, com vítimas espalhadas pela rodovia.

Mesmo diante do choque ao reconhecer o filho, o socorrista participou dos atendimentos junto aos demais profissionais. No entanto, o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Situação crítica dos sobreviventes

Os outros quatro passageiros foram socorridos em estado grave. Uma das vítimas sofreu ferimentos ainda mais severos após ser atropelada por dois veículos que trafegavam pela rodovia, o que aumentou o risco de amputação de uma das pernas.

As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas. A Polícia Civil do Paraná abriu investigação para apurar as causas do capotamento.