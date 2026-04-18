Helicóptero apresenta falha em decolagem e cai com quatro pessoas a bordo

247 - Um helicóptero realizou um pouso de emergência em Campina Grande, na Paraíba, após falha durante a decolagem neste sábado (18), quando transportava três adultos e uma criança. O incidente ocorreu no bairro do Mirante e não deixou vítimas em estado grave, segundo informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros.

A aeronave havia partido de João Pessoa e fez uma parada para reabastecimento antes da tentativa de nova decolagem. Durante esse processo, o motor perdeu potência, o que levou o piloto a executar um pouso de emergência para evitar consequências mais graves.As equipes de resgate chegaram ao local logo após o ocorrido.

Os ocupantes conseguiram sair da aeronave sem necessidade de resgate complexo. Três pessoas seguiram para o Hospital de Trauma de Campina Grande para avaliação médica, enquanto outra recebeu atendimento ainda no local por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O caso mobilizou diferentes frentes de atendimento e levantou questionamentos sobre as causas da falha mecânica.

O Corpo de Bombeiros informou que acionará a Aeronáutica, que deve conduzir a investigação para identificar o que provocou a perda de potência no motor.A análise técnica deve considerar as condições da aeronave, o procedimento de decolagem e outros fatores que possam ter contribuído para o incidente.