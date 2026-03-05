Rueda e Ciro Nogueira usaram helicóptero de banqueiro para deslocamento durante GP de Fórmula 1 em São Paulo

247 – Documentos que estão sendo analisados pela CPMI do INSS indicam que o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, e o senador Ciro Nogueira (PP-PI), presidente do Progressistas, utilizaram um helicóptero pertencente ao banqueiro Daniel Vorcaro durante o fim de semana do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, em 2024. As informações foram reveladas pelo portal g1 e constam em registros de voo enviados por e-mail por uma empresa de gestão de aeronaves.

Segundo a reportagem do g1, o registro aparece em uma mensagem enviada em 2 de novembro de 2024 pela PrimeYou, empresa especializada na administração de aeronaves executivas e da qual Vorcaro foi sócio. O e-mail tinha como assunto “Confirmação de voo - Reserva 18571 - Retorno F1” e detalhava deslocamentos realizados no dia seguinte entre o heliporto do Kartódromo Ayrton Senna, localizado no Autódromo de Interlagos, e o aeroporto de Congonhas, na capital paulista.

Voos durante o fim de semana da Fórmula 1

De acordo com os documentos, foram registrados três voos no período. Os dados sobre os passageiros aparecem divididos em cada trajeto.

No primeiro voo constava a presença de “Antonio Rueda e 07 convidados”. Já no segundo estavam listados “Daniel Vorcaro e 07 convidados”. No terceiro registro aparece o nome do senador Ciro Nogueira como passageiro.

Os deslocamentos ocorreram durante o fim de semana em que São Paulo recebeu o Grande Prêmio de Fórmula 1, evento que costuma atrair autoridades políticas, empresários e representantes do setor financeiro.

A aeronave utilizada para transportar os passageiros tem o prefixo PS-MAS e foi adquirida por R$ 16,4 milhões, segundo os documentos analisados.

Contexto político: federação entre União Brasil e Progressistas

Antônio Rueda e Ciro Nogueira presidem, respectivamente, o União Brasil e o Progressistas — duas das principais legendas do chamado centro político no Congresso Nacional.

Meses após os voos, em abril de 2025, os dois partidos anunciaram a criação de uma federação partidária. Caso seja homologada pela Justiça Eleitoral, a aliança deve se tornar a maior força partidária do país em número de parlamentares.

A federação ainda depende de aprovação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Para que a união tenha validade nas eleições de 2026, o registro precisa ser aprovado até 4 de abril.

Relação entre Vorcaro e Ciro Nogueira

Os documentos que estão sob análise da CPMI também mencionam a proximidade entre o banqueiro Daniel Vorcaro e o senador Ciro Nogueira.

Segundo registros mencionados na investigação, Vorcaro teria celebrado, em comunicação privada, a apresentação de uma emenda parlamentar proposta por Nogueira que favoreceria o Banco Master. Em outra mensagem, o banqueiro afirmou que o senador é “um dos meus grandes amigos de vida”.

As informações passaram a ser analisadas pela comissão parlamentar de inquérito que investiga possíveis irregularidades relacionadas ao INSS e conexões políticas com o setor financeiro.