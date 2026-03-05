Em mensagens, Vorcaro chama Ciro Nogueira de “grande amigo” e comemora emenda do FGC apelidada de “emenda Master”

247 – Mensagens atribuídas a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, indicam que ele tratava o senador Ciro Nogueira (PP-PI), presidente nacional do PP, como “grande amigo” e comemorou a apresentação de uma emenda que aumentaria a cobertura do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) e que acabou ficando conhecida no mercado como “emenda Master”.

As conversas foram obtidas e publicadas pela Folha de S. Paulo, que também registrou a resposta do senador por meio de sua assessoria e descreveu trechos de diálogos envolvendo a blogueira Martha Graeff, então namorada de Vorcaro, além de uma troca de mensagens entre o ex-banqueiro e o deputado federal Fausto Pinato (PP-SP).

“Um dos meus grandes amigos de vida”, diz Vorcaro em mensagem

Em uma conversa com Martha Graeff, Vorcaro apresenta Ciro Nogueira como alguém muito próximo. A mensagem, enviada em maio de 2024, diz: “Quero te apresentar. Um dos meus grandes amigos de vida”. Em seguida, ele reforça a relação ao descrevê-lo como “muito amigo meu”, segundo o conteúdo relatado.

As mensagens, tal como expostas, colocam o presidente do PP — um dos principais nomes do chamado centrão — no círculo pessoal de Vorcaro, em um contexto que mistura agenda privada e conversas sobre temas de interesse do setor financeiro.

“Uma bomba atômica no mercado financeiro”, escreve sobre proposta ligada ao FGC

Em agosto de 2024, Vorcaro volta a mencionar Ciro Nogueira em tom de celebração ao comentar uma iniciativa legislativa. No diálogo com Martha, ele escreve: “Ciro soltou um projeto de lei agora que é uma bomba atômica no mercado financeiro!”.

Na sequência, ele explica a leitura que fazia do impacto do texto: “Ajuda os bancos médios e diminui poder dos grandes! Está todo mundo louco”. Martha responde, também segundo o teor divulgado: “Wow amor. Louca pra saber de tudo ao vivo”.

O episódio citado nas mensagens se refere à apresentação de uma emenda para elevar o limite de garantia do FGC de R$ 250 mil para R$ 1 milhão, proposta que foi apresentada no âmbito da PEC sobre a autonomia do Banco Central.

Por que a proposta foi chamada de “emenda Master”

A emenda ganhou o apelido de “emenda Master” porque, de acordo com a reportagem, beneficiaria o Banco Master. O texto relata que CDBs do banco chegaram a oferecer taxas de até 140% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário) e que a instituição usava em sua campanha de marketing a cobertura do FGC para sugerir ao público que a aplicação estaria “livre de riscos”.

Nesse contexto, ampliar a garantia de R$ 250 mil para R$ 1 milhão seria, na prática, um reforço do argumento comercial associado à proteção do investidor, tema especialmente sensível quando envolve competição entre bancos médios e grandes instituições e o custo sistêmico de eventuais mudanças no modelo de proteção.

Ainda segundo a reportagem, a proposta acabou engavetada após resistência das principais entidades ligadas ao setor bancário, sinalizando que a disputa ultrapassou o terreno técnico e entrou na arena política e corporativa do sistema financeiro.

Deputado do PP sugere videoconferência “eu vc e Ciro”, diz mensagem

Além do diálogo com Martha, a reportagem afirma ter obtido uma conversa entre Vorcaro e o deputado federal Fausto Pinato (PP-SP). No trecho reproduzido, o parlamentar escreve: “Oi, amigo, precisamos fazer a vídeo conferência [sic] eu vc e Ciro”.

Vorcaro responde: “Opa. Vamos. Só me chamar”.

A troca é descrita como mais um indício de interlocução política envolvendo figuras do PP, partido comandado por Ciro Nogueira, e o empresário do setor bancário que, naquele período, demonstrava entusiasmo com uma proposta capaz de alterar um pilar do mercado de depósitos e investimentos no país.

Bastidores pessoais: casamento da filha e conversa com ex-mulher

As mensagens citadas também abordam assuntos pessoais ligados ao senador. Em conversa com Martha, Vorcaro fala sobre o casamento de Duda Nogueira, filha de Ciro, e manifesta o desejo de ser acompanhado pela namorada na festa, que ocorreu em agosto de 2024.

No relato, constam ainda mensagens de julho de 2024 em que Martha pergunta qual era o sobrenome de Ciro e se ele era pai de Duda, ao que Vorcaro responde que sim. Em seguida, ela escreve: “A Carla conhece a filha [Duda]”. Vorcaro pergunta: “Ela vai casamento?” e prossegue: “Eu queria que vc fosse comigo. Se vc ficar da pra ir”.

No fim do mesmo mês, Vorcaro diz que iria conversar com Fabíola, sua ex-mulher. Martha responde: “Que ótimo, amor, eu tava pensando nisso, inclusive de você falar também do casamento da filha do Ciro abertamente, pra evitar uma situação chata de antemão. Não vai ser uma conversa fácil. Boa sorte, amor. Aqui torcendo”. Vorcaro conclui: “Vou falar”.

O que diz Ciro Nogueira sobre as mensagens e a investigação

Procurado pela Folha, Ciro Nogueira respondeu por meio de sua assessoria de imprensa que mantém diálogo por mensagens com centenas de pessoas, o que, segundo a nota, não implica proximidade. A manifestação afirma que isso “o torna próximo apenas por, eventualmente, interagir com elas”.

A assessoria também acrescentou: “Ciro Nogueira volta a destacar que está tranquilo quanto às investigações da Polícia Federal nas denúncias que envolvem o empresário, uma vez que não mantém nem nunca manteve qualquer conduta inadequada relacionada ao caso em apuração”.

Relação entre política e sistema financeiro volta ao centro do debate

O conjunto de mensagens exposto reacende uma discussão recorrente em Brasília: a porosidade entre interesses do sistema financeiro e o processo legislativo, especialmente quando mudanças em regras como as do FGC podem reequilibrar incentivos, competição e riscos.

Ao mesmo tempo, o caso também evidencia como bastidores pessoais e relações de confiança podem se misturar a temas estruturais do mercado — do custo do funding bancário à disputa por depositantes e ao papel do FGC na percepção de segurança dos investimentos, sobretudo quando produtos são vendidos com ênfase na proteção institucional.

Com a emenda tendo sido engavetada após resistência do setor, o episódio permanece como um retrato de como propostas sensíveis podem ganhar força, gerar reação e, por fim, ser bloqueadas em meio a pressões cruzadas. E, no campo político, a divulgação das mensagens coloca sob escrutínio o tipo de vínculo — pessoal, institucional ou circunstancial — entre lideranças partidárias e agentes privados com interesses diretos em mudanças regulatórias.