Cinegrafista da Band Minas morre em acidente e repórter fica ferida

247 - Um acidente na BR-381, em Santa Luzia (MG), resultou na morte de um cinegrafista da Band Minas e deixou uma repórter gravemente ferida nesta quarta-feira (15). A colisão envolveu um veículo da equipe de reportagem e um caminhão por volta das 12h45. Os detalhes do caso foram divulgados pela coluna Splash, que relatou as circunstâncias do acidente e a identificação das vítimas envolvidas na ocorrência.

O cinegrafista Rodrigo Lapa, de 49 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. A repórter Alice Ribeiro sofreu ferimentos graves e recebeu atendimento inicial das equipes da concessionária responsável pelo trecho da rodovia. O resgate da jornalista mobilizou o helicóptero Arcanjo, do Corpo de Bombeiros, que a transportou para o Hospital de Pronto-Socorro João XXII, em Belo Horizonte. O estado de saúde dela é considerado grave.

Caminhão após acidente. Foto: Divulgação/CBMMG

Em nota oficial, a Band Minas informou que acompanha o caso e aguarda esclarecimentos sobre as causas do acidente. A emissora declarou: "entristecida, aguarda as investigações sobre as causas do acidente". O comunicado também destacou o apoio às famílias e à equipe envolvida. "A Band Minas lamenta profundamente o ocorrido com esses nossos companheiros queridos e já está prestando toda assistência aos familiares das vítimas".

A concessionária Nova 381 informou que equipes de atendimento foram acionadas rapidamente após o acidente. Em comunicado, a empresa declarou que foi chamada para atender a ocorrência no km 437 da BR-381, em Sabará, envolvendo um carro da emissora e uma carreta. A nota acrescenta que a colisão frontal deixou duas vítimas e expressa solidariedade aos envolvidos.

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais informou que não pode divulgar dados detalhados sobre o estado de saúde da repórter, em cumprimento às normas da Lei Geral de Proteção de Dados.