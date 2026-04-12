Toni Garrido se envolve em acidente, fere agente e vai parar na delegacia

247 - Um acidente envolvendo o cantor Toni Garrido deixou um agente do programa Segurança Presente ferido na noite de sábado (11), no centro do Rio de Janeiro. O episódio ocorreu durante um patrulhamento preventivo na região da Lapa, após a identificação de um veículo trafegando na contramão, o que motivou uma tentativa de abordagem pelas autoridades, informa o Metrópoles.

A ocorrência está sendo investigada pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, e tanto o artista quanto o agente prestaram depoimento na delegacia após o incidente.

Segundo a Secretaria de Estado de Governo do Rio de Janeiro, o caso aconteceu nas proximidades da Rua dos Arcos com a Avenida Mem de Sá, quando uma equipe de segurança identificou um carro seguindo na direção da Fundição Progresso em sentido contrário ao permitido. Durante a tentativa de abordagem, o condutor não teria obedecido à ordem de parada.

Ainda conforme a nota oficial, o veículo acabou atingindo um dos agentes, que teve o pé preso sob a roda. O impacto provocou fratura em dois pontos. O policial foi socorrido pela própria equipe e encaminhado ao Hospital Central da Polícia Militar, onde recebeu atendimento médico e, posteriormente, foi liberado.

A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente seguem sob apuração na 5ª Delegacia de Polícia. O condutor do veículo, apontado como Toni Garrido, foi autuado por lesão corporal culposa, quando não há intenção de causar o dano.

Após prestar esclarecimentos, o cantor foi liberado.

Leia, abaixo, a nota emitida por Toni Garrido:

"Diante das notícias do incidente ocorrido na noite de sábado, 11/04, envolvendo o artista Toni Garrido, alguns fatos precisam ser devidamente esclarecidos.

Ao chegar ao local onde se apresentaria, a poucos metros da Fundição Progresso, na Lapa, que se encontrava extremamente movimentada, com intensa circulação de pessoas, ambulantes e veículos parados, Toni Garrido trafegava em velocidade muito reduzida, inferior a 5 km/h, com muita dificuldade de deslocamento com o veículo.

Nesse momento, ele parou o carro para cumprimentar dois policiais que estavam na via, a poucos metros da entrada da Fundição Progresso. Ao perceber a situação, já com o veículo parado, verificou-se que um dos policiais estava com o pé parcialmente pressionado pela roda do carro.

Em razão da intensa movimentação no local, o ocorrido não foi percebido de imediato, inclusive porque o veículo já se encontrava imobilizado. Assim que a situação foi constatada, uma providência imediata foi adotada, com a pronta atuação do próprio Toni Garrido.

O artista permaneceu no local durante todo o tempo, prestando assistência ao policial. Em seguida, acompanhado de seus produtores e empresários, dirigiu-se à delegacia para prestar os devidos esclarecimentos.

Ficou claro, portanto, que não houve qualquer intenção, tampouco descuido ou conduta que pudesse caracterizar direção perigosa.

Também é importante esclarecer que, em nenhum momento, houve qualquer tipo de perseguição ou situação semelhante.

Ao término da apresentação, Toni retornou imediatamente à delegacia para prestar novos esclarecimentos e, sobretudo, buscar informações sobre o estado de saúde do policial.

Esclarece-se, ainda, que não houve aplicação de multa, apreensão do veículo ou qualquer outra sanção ao condutor ou ao automóvel, até porque o incidente ocorreu com o carro já imobilizado.

Ressalta-se, também, que toda a documentação, tanto do veículo quanto do condutor, encontra-se plenamente regular.

Da mesma forma, não houve exame de corpo de delito relacionado a eventual colisão com outras partes do corpo do policial citado, uma vez que não houve contato dessa natureza. Não há qualquer sinal ou vestígio de lesão física além da ocorrência no pé do policial, assim como não existe qualquer marca na lataria do veículo que indique contato com o corpo ou com qualquer outro material".