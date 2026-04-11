PSOL deve lançar Monica Benicio para disputar vaga no Senado

247 - O PSOL decidiu lançar a vereadora Monica Benicio como candidata ao Senado pelo Rio de Janeiro, com anúncio oficial previsto para este sábado (11), em uma estratégia que busca fortalecer a presença da esquerda na disputa eleitoral e ampliar a representação do partido no Congresso Nacional. A informação foi divulgada por Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

A escolha de Monica Benicio faz parte de um movimento do PSOL para consolidar uma frente de esquerda no estado, em articulação com a ex-governadora Benedita da Silva (PT). A intenção é apresentar nomes considerados competitivos e com forte identificação com pautas sociais.

Nascida e criada no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, Monica é mestre em Arquitetura e Urbanismo pela PUC-Rio. Sua trajetória pessoal e política ganhou projeção após a morte da vereadora Marielle Franco, de quem foi companheira.

O vínculo entre as duas começou ainda na juventude, quando se conheceram durante uma viagem promovida por um grupo ligado à Igreja Nossa Senhora dos Navegantes, com destino à Região dos Lagos.

A entrada de Monica na política institucional ocorreu em 2020, quando foi incentivada pelo PSOL a disputar uma vaga na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Desde então, tem atuado como vereadora, consolidando sua presença no cenário político local.

Com a definição de seu nome para a disputa ao Senado, o partido busca capitalizar sua trajetória e ampliar o alcance de sua estratégia eleitoral no estado, mirando maior protagonismo nas próximas eleições.