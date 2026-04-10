Camilo Santana aceita convite para atuar na coordenação nacional da campanha de Lula
Senador do PT integra grupo central que vai coordenar articulação política e mobilização nacional
247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convidou o senador Camilo Santana (PT-CE) para integrar a coordenação nacional de sua campanha à reeleição, reforçando a estrutura política do projeto eleitoral de 2026. A entrada do ex-ministro da Educação amplia o grupo responsável pelas decisões estratégicas da campanha. O convite foi aceito nessa quarta-feira (9), de acordo com informações publicadas na coluna Vertical, do jornal O Povo.
O PT formou um núcleo central com lideranças de destaque para conduzir o processo eleitoral. Camilo aceitou o convite e passa a atuar entre os principais coordenadores da campanha. O senador fará parte de um grupo composto por sete coordenadores gerais, responsáveis por organizar as diretrizes políticas e a mobilização nacional. A expectativa é que Camilo desempenhe papel relevante não apenas no Ceará, mas também em outras regiões do país, com participação ativa nas definições estratégicas.
A composição do núcleo inclui nomes influentes no cenário político nacional. Entre eles estão a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT-PR), e Aloizio Mercadante, além do publicitário Sidônio Palmeira, que ocupa o cargo de ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
A presença de Camilo Santana reforça a articulação política do governo federal e amplia a base de apoio na organização da campanha. O movimento indica a antecipação das estratégias eleitorais e a busca por fortalecer a coordenação em nível nacional.