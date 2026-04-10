"Não há dúvida de que Lula disputará a reeleição", diz Emídio de Souza

247 - O deputado estadual Emídio de Souza afirmou que Luiz Inácio Lula da Silva será candidato à reeleição e disse que o presidente segue ativo, determinado e envolvido na articulação política para a disputa de 2026. Segundo ele, não há incerteza sobre a candidatura e as especulações sobre uma eventual substituição de Lula não encontram respaldo na realidade política nem nas condições atuais do presidente.

Em entrevista ao programa Boa Noite 247, da TV 247, Emídio classificou como infundadas as informações que passaram a circular sobre uma possível troca de Lula por Fernando Haddad na corrida presidencial. Para o parlamentar, esse tipo de narrativa faz parte de um movimento especulativo sem base concreta. “Isso é ataque especulativo, sem o menor sentido”, afirmou.

Ao tratar diretamente do cenário eleitoral, Emídio disse que Lula já está posicionado para disputar um novo mandato e que a formalização pública dessa decisão deve ocorrer em breve. “O presidente Lula é o candidato à reeleição” e “não há dúvida nenhuma”, declarou. Na avaliação dele, o ambiente interno do campo político ligado ao presidente não comporta, neste momento, qualquer dúvida sobre quem representará esse projeto em 2026.

O deputado também rebateu os argumentos relacionados à idade de Lula. Segundo Emídio, a discussão precisa ser feita a partir das condições concretas do presidente, e não de projeções genéricas. “Ele está muito bem fisicamente”, disse. Em seguida, sustentou que a disposição de Lula não se limita ao aspecto corporal. “O Lula impressiona pela vitalidade dele aos 80 anos. A capacidade não é só física, é mentalmente. Ele está muito ativo, muito preparado, muito firme, muito determinado”, afirmou.

Na leitura de Emídio, esse quadro tem impacto direto na viabilidade eleitoral de Lula. O deputado associou a disposição do presidente à capacidade de conduzir uma nova disputa nacional em um cenário de polarização política. “Ele está absolutamente determinado” a impedir “a volta da extrema direita no Brasil”, declarou. A fala indica que, para aliados do presidente, a eleição de 2026 já começa a ser organizada sob a lógica de confronto entre campos políticos bem definidos.

Emídio também procurou situar o papel de Haddad dentro dessa estratégia, afastando a hipótese de que o ministro pudesse surgir como alternativa à candidatura presidencial. Segundo ele, o próprio Lula trabalhou para que Haddad estivesse voltado à disputa pelo governo de São Paulo. Ao mencionar esse ponto, o deputado reforçou que a montagem política em curso não sugere substituição de nomes, mas distribuição de candidaturas em frentes distintas.

Na entrevista, o parlamentar insistiu que Lula mantém não apenas condições pessoais para disputar a eleição, mas também centralidade política no processo de construção das alianças. De acordo com Emídio, o presidente está “empenhadíssimo tanto em governar quanto em articular os partidos que estarão juntos”. A observação busca mostrar que a candidatura não depende apenas de disposição individual, mas de um movimento político já em andamento.

Ao falar sobre o presidente, Emídio retomou a ideia de que Lula atravessa a atual etapa com energia e foco político preservados. “Será o nosso candidato” e “vai disputar mais um mandato”, afirmou. A declaração sintetiza a mensagem central apresentada pelo deputado ao longo da entrevista: a de que o campo lulista não trabalha com cenário alternativo para a cabeça de chapa na eleição presidencial.

A manifestação de Emídio ocorre em um momento em que setores políticos e parte do debate público voltam a testar hipóteses sobre a sucessão presidencial dentro do próprio grupo governista. Ao responder a isso, o deputado procurou fechar espaço para interpretações sobre dúvidas internas, insistindo que a definição já está consolidada entre os aliados do presidente.

Ao concentrar sua fala na disposição política e física de Lula, Emídio procurou transformar a resposta às especulações em afirmação de candidatura. Em vez de tratar o tema como possibilidade em aberto, ele apresentou a reeleição como decisão já tomada no núcleo político do presidente, ainda que o anúncio formal, segundo ele, deva ocorrer mais adiante.