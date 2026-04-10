Lula participa da inauguração de centro de inovação do Incor e anuncia R$ 41 milhões em investimentos

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta sexta-feira (10), em São Paulo, da inauguração do Centro de Ensino, Simulação e Inovação (Cesin), no Instituto do Coração (InCor), e anunciou um investimento de R$ 41 milhões para fortalecer a estrutura do hospital. A iniciativa inclui a ampliação do atendimento e o avanço da formação de profissionais de saúde, com impacto direto no Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo informações divulgadas pela Agência Gov, o aporte representa o maior valor já destinado pelo Ministério da Saúde ao InCor e será direcionado à expansão das atividades assistenciais e educacionais da instituição, considerada referência em cardiologia no país.

O novo centro inaugurado integra tecnologia, ciência e prática clínica para aprimorar o ensino na área da saúde. Com cinco andares e cerca de 3.800 metros quadrados, o Cesin conta com oito salas de simulação realística, que reproduzem ambientes como unidades de terapia intensiva, centros cirúrgicos e emergências. A estrutura também inclui estúdio de realidade virtual, biobanco para armazenamento de material genético, espaço dedicado à inovação e áreas de apoio para ensino e eventos.

A proposta do complexo é permitir que estudantes e profissionais vivenciem situações clínicas complexas em um ambiente controlado, contribuindo para o aprimoramento da tomada de decisão em cenários críticos. A expectativa é que a iniciativa fortaleça a qualificação das equipes de saúde e eleve os padrões de segurança e qualidade no atendimento à população.

Além da inauguração, a agenda presidencial marcou a formalização da adesão do InCor ao programa Mais Médicos Especialistas. Com isso, o instituto passa a atuar como instituição mentora, oferecendo inicialmente vagas na área de cardiologia, considerada estratégica para o SUS. O objetivo é ampliar o número de especialistas e reduzir o tempo de espera por atendimento.

Outro ponto da programação foi a assinatura de um convênio no valor de R$ 9 milhões voltado à implementação de ações de saúde digital e telessaúde. A iniciativa busca integrar inovação tecnológica aos serviços do SUS, ampliando o acesso e a eficiência no atendimento.

Também foi firmado um Acordo de Cooperação Técnica com o Núcleo de Tecnologias Estratégicas em Saúde da Universidade Estadual da Paraíba (NUTES/UEPB). A parceria tem como foco o desenvolvimento e a adaptação de tecnologias para o setor, com ações que incluem transferência de conhecimento, capacitação de profissionais e estímulo à produção nacional.