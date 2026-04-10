Brasil e EUA anunciam ação conjunta contra o crime organizado

247 - O governo federal anuncia nesta sexta-feira (10), em Brasília, uma iniciativa conjunta com os Estados Unidos para intensificar o combate ao crime organizado transnacional. A ação, batizada de “Ação Brasil-EUA contra o crime organizado”, prevê integração de inteligência e operações entre os dois países, com foco na interceptação de remessas ilegais, especialmente de armamentos e entorpecentes.

A medida será formalizada por meio de uma cooperação entre a Receita Federal do Brasil (RFB) e o U.S. Customs and Border Protection (CBP), órgão responsável pelo controle de fronteiras norte-americano. O anúncio será feito pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, durante agenda oficial na Esplanada dos Ministérios.

A iniciativa integra o Projeto MIT (Mutual Interdiction Team), que estabelece uma estrutura de colaboração direta entre os dois países para troca de dados, análise conjunta e ações coordenadas. O objetivo central é ampliar a capacidade de resposta diante de organizações criminosas que operam em escala internacional, utilizando rotas comerciais para o envio de produtos ilícitos.

Segundo o governo, a cooperação faz parte de um esforço mais amplo de aproximação bilateral, inserido no contexto do diálogo entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A agenda busca fortalecer mecanismos conjuntos de segurança e enfrentar redes criminosas com atuação além das fronteiras nacionais.