Brasil bombando com Lula: bolsa dispara e dólar cai a R$ 5

247 - O mercado financeiro brasileiro registrou forte desempenho nesta sexta-feira (10), em meio ao cenário econômico sob o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com queda do dólar e avanço da bolsa de valores. Segundo informações do g1, por volta das 11h20, a moeda estadunidense recuava 0,82%, cotada a R$ 5,0088, o menor nível em dois anos.

No mesmo horário, o Ibovespa subia 1,17%, aos 197.414 pontos, renovando seu recorde intradiário. Na véspera, o dólar havia caído 0,78%, encerrando a R$ 5,0629, enquanto o índice avançou 1,52%, aos 195.129 pontos.

Inflação no radar

No cenário doméstico, o destaque foi a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador oficial da inflação no país. Em março, o índice subiu 0,88% e acumula alta de 4,14% em 12 meses.

O resultado ficou acima das expectativas do mercado, que projetavam alta de 0,7% no mês e 4% no acumulado anual. Ainda assim, a inflação permanece dentro do intervalo de tolerância da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional, que tem objetivo de 3% e limite máximo de 4,5%.

Entre os grupos pesquisados, o de Transportes apresentou a maior variação, com alta de 1,64%, influenciado pelo aumento de 4,59% nos combustíveis.

Cenário internacional

Nos Estados Unidos, investidores acompanharam dados sobre preços e confiança do consumidor. O índice de preços ao consumidor subiu 0,9% em março, após alta de 0,3% em fevereiro, e acumula avanço de 3,3% em 12 meses, em linha com as projeções.

No cenário geopolítico, Estados Unidos e Irã se preparam para iniciar negociações após o anúncio de um cessar-fogo na terça-feira (7), que prevê uma pausa de duas semanas nos ataques e a reabertura do Estreito de Ormuz.

Apesar disso, o acordo apresenta fragilidades, com registros de violações e manutenção de um fechamento de facto da rota, por onde passa cerca de 20% do petróleo mundial.

Por volta das 8h45, o petróleo Brent subia cerca de 1%, sendo negociado pouco abaixo de US$ 97 por barril, enquanto o WTI avançava 0,7%, para cerca de US$ 98,50. O dólar acumula queda de 1,87% na semana, 2,24% no mês e 7,76% no ano. Já o Ibovespa registra alta de 2,23% na semana, 2,55% no mês e 19,31% no ano.

Mercados globais

Em Wall Street, os índices abriram em alta. O Dow Jones subia 0,03%, aos 48.199,39 pontos, o S&P 500 avançava 0,21%, aos 6.839,24 pontos, e o Nasdaq tinha alta de 0,40%, aos 22.913,91 pontos.

Na Europa, os mercados também operavam em alta. O índice STOXX 600 avançava 0,63%, enquanto o CAC 40, da França, subia 0,83%. O DAX, da Alemanha, registrava alta de 0,71%, e o FTSE 100, do Reino Unido, avançava 0,24%.

Na Ásia, os mercados fecharam majoritariamente em alta. O Hang Seng, de Hong Kong, subiu 0,55%, aos 25.893 pontos. Em Xangai, o SSEC avançou 0,51%, aos 3.986 pontos, enquanto o CSI300 teve alta de 1,54%, aos 4.636 pontos.

No Japão, o Nikkei avançou 1,84%, aos 56.924 pontos, e, na Coreia do Sul, o Kospi subiu 1,40%, aos 5.858 pontos.