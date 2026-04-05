Capotamento na BR-040 mata um e deixa dois feridos em MG

247 - Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas após um grave capotamento registrado na BR-040, em Barbacena, no fim da tarde de sábado (4). As informações foram divulgadas pelo portal Metrópoles, com base em dados do Corpo de Bombeiros.

Segundo os bombeiros, o veículo, que tinha placa da própria cidade, saiu da pista nas proximidades da comunidade do Galego e capotou, resultando em três vítimas. Um dos ocupantes, um homem de 28 anos, foi encontrado já sem vida dentro do carro.

As equipes de resgate prestaram atendimento às outras duas vítimas. Uma delas estava consciente e orientada no momento do socorro. A segunda foi localizada caída na pista, em estado grave, sendo atendida por profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ambos os feridos foram encaminhados ao Hospital Regional de Barbacena para receber atendimento médico. A ocorrência mobilizou diferentes órgãos, incluindo o Corpo de Bombeiros, o Samu, a perícia da Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal e a concessionária responsável pela rodovia. Após a conclusão dos trabalhos de resgate e investigação, o veículo foi removido e o tráfego no trecho da BR-040 foi completamente liberado.