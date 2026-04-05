Motorista bêbado mata duas crianças em São Paulo e diz que "bebeu cerveja"

247 - O motorista responsável por atropelar e matar dois irmãos, de 10 e 6 anos, em Diadema, na Região Metropolitana de São Paulo, afirmou em depoimento que havia ingerido “uma lata de cerveja” na manhã do acidente. O caso ocorreu na tarde de sexta-feira (3/4) e foi noticiado pelo portal Metrópoles.

De acordo com as informações, Demóstenes Dias de Macedo, de 64 anos, foi preso em flagrante e indiciado por homicídio doloso — quando há intenção ou assunção do risco de matar. Em depoimento à Polícia Civil, ele declarou que “se atrapalhou com os pedais” do veículo, um Hyundai Creta, e perdeu o controle da direção.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o carro trafega em alta velocidade pela rua, invade a calçada e atinge quatro crianças. Os irmãos, identificados como Sophya e Izaias, brincavam de pular corda no momento do impacto. Após o atropelamento, o veículo ainda colidiu contra o muro de uma residência.

As vítimas foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Outras duas crianças também ficaram feridas.

Em seu depoimento, o motorista afirmou ainda que colocou o carro no modo “drive” e que o acelerador teria travado, o que, segundo ele, teria impedido a frenagem. A versão, no entanto, é contestada pelas evidências reunidas pela investigação.

No registro da ocorrência, o delegado Thiago Ferrari destacou que “analisando os elementos probatórios colhidos, sobretudo as imagens captadas por câmeras de monitoramento e depoimentos de testemunhas, verifica-se que o agente, ao conduzir seu veículo, embriagado, em alta velocidade, atropelou quatro vítimas, que se encontravam na calçada, causando a morte de duas e lesões corporais nas outras, assumindo, assim, com sua conduta, o risco de causar o resultado”.

Segundo a Polícia Militar, o motorista permaneceu no local após o acidente e foi contido por moradores até a chegada das autoridades. A Secretaria da Segurança Pública informou, em nota, que ele apresentava sinais de embriaguez.

Inicialmente, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas com a informação de três vítimas. Após atendimento médico, foi confirmada a morte das duas crianças ainda no local do acidente.

Os corpos de Sophya e Izaias serão levados para sepultamento em Taquarana, no interior de Alagoas. De acordo com familiares, uma campanha de arrecadação on-line possibilitou reunir recursos para o traslado, previsto para ocorrer neste domingo (5/4). A família ainda define o horário e os detalhes do sepultamento.