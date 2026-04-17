Repórter da Band Minas tem morte encefálica confirmada

247 - A repórter Alice Ribeiro, de 35 anos, teve a morte encefálica confirmada após sofrer um grave acidente de carro na BR-381, na região metropolitana de Belo Horizonte. A jornalista foi socorrida e levada ao Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, onde exames apontaram a perda irreversível das funções cerebrais. O protocolo médico foi iniciado na manhã de quinta-feira (16) e concluído à noite. As informações foram divulgadas pela Band Minas Gerais, emissora onde a profissional trabalhava.

De acordo com a emissora, o acidente ocorreu na tarde de quarta-feira (14), quando o veículo em que Alice estava colidiu frontalmente com um caminhão. O cinegrafista Rodrigo Lapa, de 49 anos, que dirigia o carro, morreu no local. Ele foi sepultado na quinta-feira, em Belo Horizonte.

Acidente ocorreu durante retorno de reportagem

Os dois profissionais retornavam de uma pauta sobre a importância da duplicação da rodovia, considerada estratégica para reduzir o número de acidentes no trecho. A BR-381 é conhecida pelo alto índice de colisões e já foi alvo de diversas reportagens sobre segurança viária.

Alice Ribeiro integrava a equipe da Band Minas desde agosto de 2024. Antes disso, teve passagens pela Band em Brasília e por uma afiliada da TV Globo em Feira de Santana, na Bahia. Ela deixa os pais, um irmão, o marido e um filho de nove meses.

Emissora lamenta perda e destaca trajetória

Em nota oficial, a emissora manifestou pesar pela morte da jornalista: "A Band Minas, em luto, lamenta a partida precoce de Alice e afirma que está prestando toda a assistência à família da repórter".

A família de Alice autorizou a doação de órgãos. Segundo a emissora, serão destinados para transplante rins, pâncreas, fígado e córneas. O coração não poderá ser transplantado por inviabilidade clínica.

Homenagem ao cinegrafista

Rodrigo Lapa, natural de Porto Alegre, teve uma longa trajetória na emissora, com atuação entre 2002 e 2024, retornando em dezembro do ano passado. Em homenagem, a Band destacou seu comprometimento profissional: "Demonstrou sua versatilidade e compromisso com a notícia em coberturas marcantes, como a alegria do Carnaval de Belo Horizonte e a sensibilidade necessária no acompanhamento da tragédia das chuvas na Zona da Mata".