Polícia Civil indicia mãe e filho por fraude em acidente com Porsche na capital paulista

247 - A Polícia Civil de São Paulo indiciou mãe e filho por suspeita de fraude processual em um acidente envolvendo um Porsche que bloqueou o túnel Ayrton Senna, na zona sul da capital paulista, na última segunda-feira (13). A investigação aponta que a enfermeira Juliana Bezerra da Silva, de 43 anos, e o filho, Guilherme Machado, tentaram alterar a dinâmica do caso após a colisão, que ocorreu quando o veículo de luxo atingiu a traseira de um Fiat Palio. Segundo informações divulgadas pelo jornal Folha de S.Paulo nesta sexta-feira (17), os dois respondem ao processo em liberdade enquanto o caso segue sob apuração no 36º Distrito Policial, na Vila Mariana.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) detalhou as acusações atribuídas aos envolvidos. “O condutor do veículo foi indiciado por fraude processual, fuga do local do acidente e por dirigir sem habilitação. Já a mulher responde por fraude processual”, informou a SSP.

A polícia também apura se Guilherme participava de um possível racha no momento do acidente, hipótese que ainda está em análise pelos investigadores. Durante o andamento do caso, Juliana se apresentou à delegacia e assumiu a responsabilidade pela condução do veículo no momento da colisão. Ela declarou que dirigia o Porsche no instante em que o carro bateu no automóvel popular. Essa versão, no entanto, diverge dos relatos de testemunhas.

O casal de comerciantes que estava no Fiat Palio contestou a versão apresentada. Jaci Pereira Filho, de 51 anos, e Rafaela Oliveira de Souza, de 31, afirmaram que Guilherme estava ao volante no momento do impacto. Eles também relataram a presença de uma mulher no banco do passageiro, que teria se identificado como garota de programa.

A divergência entre os depoimentos levou os investigadores a considerar a possibilidade de tentativa de alteração dos fatos, o que sustenta o indiciamento por fraude processual. O caso segue em investigação para esclarecer a responsabilidade pela condução do veículo e as circunstâncias do acidente que interrompeu o tráfego em uma das principais vias da capital paulista.