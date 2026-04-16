Ex-goleiro de Arsenal, Liverpool e Juventus morre aos 48 anos

247 - O ex-goleiro de Arsenal, Liverpool e Juventus, Alexander Manninger, morreu aos 48 anos após um acidente de trânsito na Áustria. O ex-jogador se envolveu em uma colisão com um trem, em uma passagem de nível, nas proximidades de Salzburg.

Segundo informações divulgadas pela Sky Sports austríaca, o acidente ocorreu nesta quinta-feira (16), quando Manninger conduzia seu veículo e acabou atingido por uma composição ferroviária em um trecho sem barreiras de proteção.

Equipes de resgate chegaram ao local pouco depois do impacto e iniciaram tentativas de reanimação, mas o ex-atleta não resistiu aos ferimentos. Autoridades locais ainda não esclareceram as circunstâncias que levaram à colisão.

Manninger construiu carreira em grandes clubes do futebol europeu, com passagens por Arsenal, Liverpool e Juventus. Ao longo da trajetória, também defendeu a seleção da Áustria em 33 partidas oficiais, consolidando presença no cenário internacional.

A morte do ex-goleiro encerra a trajetória de um atleta que atuou em ligas de destaque do futebol europeu e integrou por anos o elenco da seleção nacional de seu País.