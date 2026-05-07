Sede do maior partido holandês é alvo de explosão

AMSTERDÃ, 7 Mai (Reuters) - Uma explosão danificou a sede do maior partido no Parlamento holandês, o D66, na noite desta quinta-feira, informou a polícia local, acrescentando que não houve feridos.

A polícia disse que um suspeito foi preso após a explosão, que aconteceu no escritório do partido no centro de Haia, pouco depois das 21h (horário local).

O primeiro-ministro holandês, Rob Jetten, que também é o líder do D66, disse que uma bomba feita de fogos de artifício foi jogada pela caixa de correio na porta da frente do prédio, no que ele descreveu como "um ato covarde de intimidação".

No ano passado, o D66, partido de centro e pró-UE, ganhou as eleições na Holanda em uma vitória surpreendente sobre o Partido da Liberdade, de extrema-direita, liderado pelo nacionalista Geert Wilders.

Sua sede também foi danificada durante um protesto anti-imigração no ano passado, quando manifestantes quebraram as janelas do partido, visto por muitos da extrema-direita como servindo a uma elite progressista.

(Reportagem de Bart Meijer)