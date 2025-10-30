Rob Jetten pode se tornar o primeiro primeiro-ministro abertamente gay e mais jovem da história da Holanda

247 – O líder do partido centrista Democratas 66 (D66), Rob Jetten, de 38 anos, desponta como o mais provável próximo primeiro-ministro da Holanda, após o bom desempenho de sua legenda nas eleições parlamentares realizadas na quarta-feira (29). A informação é da agência Reuters. Caso se confirme sua vitória, ele será o mais jovem e o primeiro chefe de governo abertamente gay da história holandesa.

Conhecido anteriormente por seu perfil técnico como ministro do Clima, Jetten remodelou sua imagem durante a campanha, adotando um tom otimista e conciliador, inspirado no lema “sim, nós podemos”. O político investiu fortemente em comunicação e publicidade, expandindo sua agenda além das tradicionais pautas progressistas de educação e meio ambiente, passando a abordar temas sensíveis como imigração e a crise habitacional — o que atraiu parte do eleitorado de centro-direita.

Em sua mensagem nas redes sociais na manhã da eleição, Jetten afirmou: “Chegou a hora de as forças positivas vencerem. Juntos podemos derrotar Wilders, eu estou pronto”. O recado fazia referência ao líder de extrema-direita Geert Wilders, a quem o candidato acusou de “sequestrar a identidade holandesa” e de usar temas como direitos das mulheres e da comunidade LGBTQ+ apenas para atacar muçulmanos.

Rejeição ao extremismo e foco na cooperação política

A postura firme contra o radicalismo ajudou a fortalecer sua imagem. Recentemente, o quartel-general do D66 em Haia foi alvo de um ataque durante um protesto anti-imigração. As imagens de Jetten denunciando a violência diante dos vidros quebrados viralizaram nas redes e ampliaram seu alcance público.

Colegas de partido elogiaram seu desempenho. A ex-ministra da Defesa Kajsa Ollongren declarou: “Rob é, sem dúvida, um dos políticos mais talentosos que a Holanda já teve. Se vencermos, como indicam as pesquisas de boca de urna, ele vai buscar unir o país e reverter a espiral negativa em que Wilders o colocou”.

Propostas em imigração e habitação

Para conter a imigração irregular, Jetten propôs que pedidos de asilo sejam feitos fora da União Europeia, evitando travessias perigosas. Ao mesmo tempo, defendeu mais recursos para integração social e ensino de idioma aos refugiados genuínos. “As pessoas que realmente fogem da guerra e da violência devem ser recebidas com dignidade, aprender o idioma e participar da sociedade. As maçãs podres precisam ser retiradas do sistema e deportadas”, afirmou.

Outra prioridade é enfrentar o déficit habitacional, apontado como a maior preocupação dos eleitores. O plano do líder do D66 prevê a construção de dez novas cidades e um investimento anual de 2 bilhões de euros para acelerar projetos de moradia. Ele também propõe reduzir a burocracia para permitir o aproveitamento de prédios grandes e terrenos agrícolas, criando até 100 mil novas casas por ano.

Um símbolo de modernidade e diversidade

Embora sua orientação sexual não tenha sido um tema central na campanha, Jetten está prestes a marcar um novo capítulo na história política holandesa. A Holanda foi o primeiro país do mundo a legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo, há 25 anos, quando o D66 integrava o governo.

Em 2021, um vídeo no TikTok mostrando a amizade de Jetten com outro político viralizou, levando-o a conhecer seu atual noivo, o jogador argentino de hóquei Nicolás Keenan, com quem deve se casar em agosto do próximo ano.

Falando com leve sotaque do sul do país, o político aposta em um discurso de cooperação entre rivais e rejeita a política do medo. Caso consiga formar uma coalizão governista, Jetten deverá consolidar-se como um símbolo de renovação, tolerância e pragmatismo na Europa.