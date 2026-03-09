Meteorito atinge casa na Alemanha e agência aciona defesa planetária

247 - A queda de um meteorito que atingiu uma casa na cidade de Koblenz-Güls, na Alemanha, levou a equipe de Defesa Planetária do Programa de Segurança Espacial da Agência Espacial Europeia (ESA) a ser acionada para investigar o evento ocorrido no domingo (8). A informação foi divulgada pela própria agência, que acompanha o caso e analisa os dados disponíveis para determinar as características do objeto que entrou na atmosfera terrestre.

Segundo a ESA, uma intensa bola de fogo cruzou o céu europeu por volta das 14h55 (horário local), deixando um rastro de fumaça visível. O fenômeno luminoso durou cerca de seis segundos e foi observado por moradores de diversos países, incluindo Bélgica, França, Alemanha, Luxemburgo e Holanda.

O registro do fenômeno também foi captado pela rede europeia AllSky7, especializada no monitoramento de bolas de fogo e meteoros. As imagens do momento foram posteriormente divulgadas pela ESA como parte do acompanhamento técnico do episódio.





Nas redes sociais, testemunhas que presenciaram o clarão relataram apreensão imediata, em meio ao contexto da guerra no Oriente Médio. Algumas pessoas chegaram a temer que se tratasse de um possível míssil iraniano. A ESA, contudo, descartou rapidamente essa hipótese ao confirmar que se tratava da entrada de um objeto natural na atmosfera.

Apesar do impacto de fragmentos em uma residência na localidade de Koblenz-Güls, não houve registro de feridos. O episódio mobilizou especialistas do setor de Defesa Planetária da ESA, que agora utilizam os registros visuais e outros dados disponíveis para calcular o tamanho e a trajetória do meteorito.

As estimativas preliminares indicam que o objeto tinha alguns metros de diâmetro. De acordo com a agência espacial, meteoros dessa dimensão atingem a Terra com relativa frequência: corpos menores podem entrar na atmosfera a cada poucas semanas, enquanto objetos um pouco maiores costumam aparecer uma vez a cada poucos anos.

Até o momento, não há registro de observações astronômicas que tenham detectado o objeto antes de sua entrada na atmosfera. Por isso, a equipe de Defesa Planetária da ESA segue analisando as informações coletadas para determinar com maior precisão a origem, o tamanho e o comportamento do meteorito antes do impacto.