Rob Jetten toma posse como premiê mais jovem da Holanda

247 - Rob Jetten tomou posse nesta segunda-feira (23) como primeiro-ministro da Holanda, tornando-se o mais jovem a assumir o cargo na história do país, conforme noticiado pela ANSA. Aos 38 anos, o líder do Democratas 66 (D66) passa a chefiar o governo em um contexto de equilíbrio delicado no Parlamento.

Jetten também é o primeiro chefe de governo assumidamente gay da Holanda. Ele substitui Dick Schoof após vencer as eleições legislativas de outubro de 2025 e liderará um governo de minoria com o apoio do Partido Popular da Liberdade e da Democracia (VVD), de perfil liberal, e do Apelo Democrata-Cristão (CDA), de orientação conservadora.

Identificado como um político de perfil centrista e defensor da integração europeia, Jetten prestou juramento diante do rei Willem-Alexander. No pleito mais recente, o D66 obteve 16,94% dos votos, superando por margem estreita — 0,28 ponto percentual — o Partido da Liberdade (PVV), liderado por Geert Wilders, associado à ultradireita.

A coalizão governista soma 66 assentos no Parlamento, dez a menos do que os 76 necessários para garantir maioria absoluta. A composição indica um cenário de negociações constantes para viabilizar projetos e eventuais reformas no Legislativo.

Em manifesto divulgado em janeiro, D66, VVD e CDA declararam “apoio total” à Ucrânia no conflito contra a Rússia. No mesmo documento, Jetten prometeu “devolver a Holanda de volta ao coração da Europa”. A aliança também defende o endurecimento de medidas migratórias e a redução de benefícios sociais como estratégia para financiar o aumento dos gastos com defesa.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, saudou o novo premiê em publicação na rede social X. “Parabéns a Rob Jetten por seu juramento como premiê. Da economia à segurança, trabalharemos juntos pelo bem da Holanda e de toda a Europa”, escreveu.