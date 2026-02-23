União Europeia rejeita aumento de tarifas dos EUA

247 - A Comissão Europeia exigiu neste domingo (22) que os Estados Unidos cumpram integralmente o acordo comercial firmado com a União Europeia no ano passado, após a Suprema Corte norte-americana invalidar as tarifas globais impostas anteriormente e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar novas taxas generalizadas.

A decisão do tribunal norte-americano derrubou as tarifas globais estabelecidas por Trump na sexta-feira (20), o que levou o presidente a anunciar, em seguida, tarifas temporárias de 10%, elevadas para 15% no dia seguinte. Diante do novo cenário, a Comissão Europeia, responsável por negociar a política comercial em nome dos 27 Estados-membros do bloco, cobrou “total clareza” de Washington sobre as medidas que pretende adotar, informa a Reuters.

Em nota oficial, o Executivo europeu afirmou que o ambiente atual compromete os pactos firmados anteriormente. “A situação atual não é propícia para alcançar um comércio e investimento transatlântico ‘justo, equilibrado e mutuamente benéfico’, conforme acordado por ambas as partes”, declarou a Comissão, em referência à declaração conjunta que estabeleceu os termos do acordo comercial. O posicionamento foi reforçado com a afirmação categórica: “Um acordo é um acordo.”

A manifestação deste domingo teve tom mais duro do que a reação inicial divulgada na sexta-feira, quando a Comissão limitou-se a informar que analisava os desdobramentos da decisão da Suprema Corte e mantinha diálogo com o governo norte-americano.

O acordo comercial fechado no ano passado fixou uma tarifa de 15% para a maioria dos produtos europeus exportados aos Estados Unidos, com exceção de itens sujeitos a tarifas setoriais específicas, como o aço. Também foram previstas tarifas zero para determinados produtos, incluindo aeronaves e peças de reposição. Em contrapartida, a União Europeia comprometeu-se a eliminar taxas de importação sobre diversos produtos norte-americanos e retirou a possibilidade de adotar medidas retaliatórias.

No novo comunicado, a Comissão Europeia destacou que os produtos do bloco devem continuar a receber o tratamento mais competitivo previsto no entendimento bilateral. A Comissão acrescentou que tarifas imprevisíveis provocam distorções e abalam a confiança nos mercados globais.

Segundo o comunicado, o comissário europeu de Comércio, Maros Sefcovic, discutiu o tema no sábado com o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, e com o secretário de Comércio, Howard Lutnick, dando sequência às negociações em meio às incertezas geradas pela decisão judicial e pelas novas medidas tarifárias anunciadas por Trump.