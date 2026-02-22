Após decisão da Suprema Corte sobre tarifas, governo dos EUA afirma que acordos comerciais serão mantidos

247 - O governo dos Estados Unidos informou neste domingo (22) que manterá os acordos comerciais firmados com a União Europeia, a China e outros parceiros, apesar da recente decisão da Suprema Corte sobre as tarifas do presidente Donald Trump. As declarações foram dadas pelo representante comercial Jamieson Greer, que também esclareceu que o encontro previsto para abril entre o mandatário estadunidense e o presidente chinês, Xi Jinping, não terá como foco uma disputa comercial.

Segundo a AFP, Greer afirmou que o governo está em diálogo com seus parceiros comerciais. "Estamos em negociações ativas com eles [nossos parceiros comerciais]. Queremos que eles entendam que esses acordos serão benéficos. Pretendemos honrá-los. Esperamos que nossos parceiros os honrem", disse.

Suprema Corte e novas tarifas

Sobre a reunião de Trump com Xi Jinping, ele afirmou que o encontro "trata-se de manter a estabilidade, garantir que eles cumpram sua parte do acordo e comprem produtos agrícolas americanos, Boeings e outros bens, e garantir que nos enviem os elementos de terras raras de que precisamos". Greer também declarou que "se houver áreas para novos acordos, nós as encontraremos".

Na sexta-feira (20), a Suprema Corte dos Estados Unidos derrubou a maior parte das tarifas impostas por Trump. Após a decisão, o presidente elevou no sábado (21) a tarifa global do país de 10% para 15%. A nova alíquota entrará em vigor em 24 de fevereiro e terá duração de 150 dias, com exceções para determinados setores. Greer afirmou ainda que o Congresso, ao longo dos anos, concedeu ampla autoridade ao presidente em relação à política tarifária.