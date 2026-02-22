Após Trump elevar tarifa global, UE pode suspender aprovação de acordo comercial com os EUA

247 - O Parlamento Europeu poderá suspender a ratificação do acordo comercial com os Estados Unidos até que o governo do presidente Donald Trump forneça informações detalhadas sobre sua política comercial. A medida é uma reação às recentes alterações tarifárias anunciadas por Trump, em resposta à decisão da Suprema Corte dos EUA que limitou o uso da lei de poderes de emergência pelo presidente. As informações são da Bloomberg.

Bernd Lange, presidente da comissão de comércio do Parlamento, afirmou que vai propor em reunião de emergência nesta segunda-feira (23) a suspensão do trabalho legislativo para aprovar o chamado Acordo de Turnberry "até que tenhamos uma avaliação jurídica abrangente e compromissos claros por parte dos EUA". Nas redes sociais, Lange descreveu a situação como "puro caos alfandegário por parte do governo dos EUA" e criticou a crescente incerteza gerada para a União Europeia e outros parceiros comerciais estadunidenses.

Acordo de Turnberry

O Acordo de Turnberry, firmado no verão passado entre Trump e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, previa uma tarifa de 15% sobre a maioria das exportações europeias para os EUA, ao mesmo tempo em que eliminaria taxas sobre produtos americanos destinados ao bloco. Os Estados Unidos manteriam tarifas de 50% sobre aço e alumínio importados da UE. O acordo foi aceito pelo bloco na expectativa de evitar uma guerra comercial ampla e garantir apoio de segurança estadunidense, especialmente em relação à Ucrânia, com a ratificação inicialmente prevista para março.

Após a decisão da Suprema Corte, Trump anunciou a instituição de uma tarifa global de 10% e, no sábado, elevou-a para 15%, aumentando a incerteza econômica e política sobre as medidas comerciais dos EUA. Em reação, Jean-Noël Barrot, ministro das Relações Exteriores da França, afirmou que a validade do acordo comercial está sendo reavaliada: "Pode-se ter dúvidas quanto a isso. E tomaremos as medidas necessárias em resposta."

A Comissão Europeia reforçou a necessidade de clareza sobre as ações dos Estados Unidos, lembrando que "um acordo é um acordo. Como maior parceiro comercial dos Estados Unidos, a UE espera que os EUA honrem seus compromissos estabelecidos na Declaração Conjunta — assim como a UE cumpre seus compromissos". O comissário de Comércio da UE, Maroš Šefčovič, manteve contato com o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, e com o secretário de Comércio, Howard Lutnick, segundo comunicado da Comissão.