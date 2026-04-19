Bomba da Segunda Guerra mobiliza evacuação na Grande Paris

247 - Uma bomba da Segunda Guerra mobilizou evacuação de moradores na Grande Paris e levou a uma operação policial considerada de alto risco na cidade de Colombes, nos arredores da capital francesa. A ação envolve centenas de agentes e provocou a retirada preventiva da população local enquanto especialistas tentam neutralizar o artefato explosivo. De acordo com a agência RFI, cerca de 800 policiais foram mobilizados na manhã deste domingo (19) para garantir a segurança da operação. O artefato foi encontrado no último dia 10 de abril durante obras de construção na rua des Champarons, a aproximadamente 18 quilômetros a noroeste de Paris. Entre os deslocados, 220 pessoas consideradas vulneráveis foram encaminhadas aos serviços de emergência.

A evacuação dos moradores começou nas primeiras horas do dia e foi concluída por volta das 10h30 (horário local). Os residentes foram orientados a deixar suas casas a pé, após fecharem as persianas, e receberam alertas por meio do sistema FR-Alert. Para acolher os evacuados, cinco abrigos foram montados nas cidades de Colombes, Asnières-sur-Seine e Bois-Colombes.

A bomba foi retirada de uma parede e transferida para uma vala escavada especialmente para a operação, com cerca de dois metros de profundidade. Técnicos do Laboratório Central da Polícia de Paris (LCPP) conduzem a neutralização, que pode seguir dois caminhos distintos. A primeira tentativa consiste na remoção do detonador, processo estimado em até quatro horas. Caso não seja possível, o artefato será destruído por meio de uma explosão controlada subterrânea, o que pode prolongar a ação por até oito horas.

Para garantir a segurança da área, um perímetro de 450 metros foi isolado logo ao amanhecer. Um segundo perímetro, com raio de um quilômetro, também foi estabelecido, proibindo qualquer tipo de aglomeração ao ar livre. O tráfego de veículos e a circulação de seis linhas de ônibus foram suspensos temporariamente.

Em entrevista coletiva realizada anteriormente, o prefeito do departamento de Hauts-de-Seine, Alexandre Brugère, alertou para a complexidade da ação. Segundo ele, trata-se de uma operação “arriscada”, que exige um “alto nível de preparação em um prazo extremamente curto”. Ele informou ainda que os moradores deverão aguardar até, no máximo, às 19h para receber autorização por mensagem de texto para retornar às suas casas.

A área permanece isolada pelas autoridades também para evitar furtos, enquanto equipes especializadas seguem atuando no local. O episódio evidencia os riscos ainda presentes na Europa devido a artefatos não detonados remanescentes da Segunda Guerra Mundial, frequentemente descobertos durante obras urbanas.

🔴 C'est la fin d'une opération très délicate. Le déminage d'une bombe de la Seconde Guerre mondiale à Colombes (Hauts-de-Seine) s'est achevé avec succès dimanche 19 avril. L'engin explosif a finalement été détruit grâce à une explosion souterraine. #JT20H pic.twitter.com/ECI92zmBQw — Le20h-France Télévisions (@le20hfrancetele) April 19, 2026



