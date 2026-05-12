Tudo o que se sabe sobre o desastre causado pela Sabesp, privatizada por Tarcísio, em São Paulo

247 – Uma explosão de grandes proporções atingiu uma área residencial na Zona Oeste de São Paulo na tarde desta segunda-feira (11), deixando ao menos um morto, três feridos e dezenas de imóveis destruídos ou danificados. As informações foram divulgadas inicialmente pela RT Brasil e confirmadas pelo Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Polícia Militar.

O acidente ocorreu durante uma obra realizada pela Sabesp — empresa privatizada durante a gestão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) — e teria sido provocado após o rompimento de uma tubulação de gás. O impacto destruiu casas, espalhou destroços pela comunidade e provocou pânico entre moradores da região.

Como ocorreu a explosão

Segundo informações preliminares da Polícia Militar, equipes da Comgás realizavam manutenção na rede de gás encanado quando ocorreu a explosão. A Sabesp executava uma obra de remanejamento de tubulação de água no local.

Durante a execução dos trabalhos, uma tubulação de gás foi atingida. Pouco depois, houve a explosão que devastou parte da comunidade localizada atrás do Condomínio Morada do Parque.

O impacto atingiu dezenas de residências e chegou a quebrar vidros de condomínios vizinhos.

Um morto e três feridos

O Corpo de Bombeiros encontrou o corpo de um homem sob os escombros de uma das casas destruídas. Segundo a capitã Karoline Burunsizian, porta-voz da corporação, a vítima morava nos fundos de uma das residências atingidas.

Outras três pessoas ficaram feridas. Duas delas foram encaminhadas conscientes ao Pronto-Socorro Regional de Osasco, segundo a Defesa Civil.

"Uma vítima confirmada [resgatada pelos Bombeiros] e outras duas vítimas socorridas por populares antes da chegada do Corpo de Bombeiros. Os Bombeiros socorram um homem", afirmou a capitã Karoline Burunsizian.

Bombeiros mobilizaram canil para buscas

As equipes de resgate permaneceram no local ao longo da noite em busca de possíveis vítimas sob os escombros. O Corpo de Bombeiros acionou o canil para auxiliar nas buscas.

"As equipes estão no local, o canil já foi acionado, o canil vai chegar para verificar de fato se existe essa vítima debaixo dos escombros. O trabalho do Corpo de Bombeiros nesse momento está sendo tirar a parte de cima e tentar acessar essa casa dessa possível vítima que esteja debaixo desses escombros", declarou Karoline Burunsizian.

Ao todo, 12 viaturas dos bombeiros foram enviadas para atender a ocorrência.

Ao menos 35 imóveis foram atingidos

Segundo o Corpo de Bombeiros, pelo menos 35 imóveis foram afetados pela explosão. Casas ficaram destruídas ou parcialmente comprometidas, enquanto moradores tentavam retirar pertences em meio aos destroços.

Relatos de moradores indicam que o estrondo foi ouvido em vários pontos da região. Vídeos publicados nas redes sociais mostram ruas cobertas por entulho e estruturas completamente destruídas.

A área foi isolada após as equipes identificarem forte cheiro de gás e risco de novos vazamentos.

Posteriormente, os bombeiros informaram que o vazamento havia sido interrompido e que não existia mais risco imediato de novas explosões.

O que disse a Sabesp

Em nota oficial, a Sabesp confirmou que realizava no local uma obra de remanejamento de tubulação de água acompanhada pela concessionária responsável pela rede de gás.

A empresa informou que, durante a execução dos trabalhos, uma tubulação de gás foi atingida e que a atividade foi imediatamente interrompida para adoção dos protocolos técnicos de segurança.

A companhia declarou ainda que as causas da explosão serão investigadas pelas empresas envolvidas e pelas autoridades competentes.

A Sabesp também afirmou que presta assistência às vítimas, moradores e comerciantes afetados pela tragédia e que permanecerá colaborando com as investigações.