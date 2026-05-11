Tarcísio diz que todas as vítimas de explosão em SP 'terão residências recuperadas'

247 - O governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta segunda-feira (11) que os moradores afetados pela explosão no Jaguaré, na zona oeste de São Paulo, terão prejuízos ressarcidos e as residências recuperadas. Ao menos 46 imóveis foram atingidos e 160 pessoas afetadas.

“Convoquei reunião imediata com as empresas envolvidas, no Palácio dos Bandeirantes, para discutir a pronta resposta e acolhimento a todos os afetados pela explosão. Nossa prioridade neste momento é garantir o rápido alojamento e acolhimento daqueles que tiveram suas casas impactadas, e também a segurança de todos, bem como de seus pertences. Todos terão seus prejuízos ressarcidos e suas residências devidamente recuperadas”, escreveu o chefe do Executivo paulista.

“Minha total solidariedade aos familiares e amigos do homem que perdeu a vida na explosão ocorrida nesta tarde na comunidade de Nossa Senhora das Virtudes II, no Jaguaré, e às três pessoas feridas neste episódio lamentável”.