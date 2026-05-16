Escândalo Flávio-Vorcaro provoca desgaste na campanha bolsonarista, apontam pesquisas internas

247 - Segundo informações do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, levantamentos encomendados por banco indicam queda de Flávio Bolsonaro e avanço de Lula após divulgação de mensagens e reportagens sobre relação com o banqueiro Daniel Vorcaro.

A divulgação das mensaagens de áudio em que Flávio Bolsonaro pede dinheiro para o banqueiro Daniel Vorcaro, don o do Banco Master, provocou impacto negativo na imagem do parlamentar em pesquisas internas.

De acordo com o levantamento, no dia seguinte à publicação de reportagem do Intercept sobre o tema, Flávio Bolsonaro registrou queda de dois pontos percentuais, enquanto Lula avançou um ponto. Até então, ambos apareciam empatados nas medições analisadas.

Na pesquisa mais recente mencionada pelo colunista, o cenário teria se agravado para o parlamentar. Lula passou a aparecer com sete pontos percentuais de vantagem sobre Flávio Bolsonaro, indicando uma ampliação do impacto negativo associado ao episódio.

A controvérsia ganhou força após a divulgação de mensagens vazadas em que Flávio Bolsonaro teria tratado Daniel Vorcaro como “irmão”. A repercussão política se intensificou nos bastidores de Brasília e também nas redes sociais, ampliando o debate sobre a relação entre figuras do mercado financeiro e lideranças políticas.