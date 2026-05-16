Eduardo Bolsonaro diz que Derrite será peça-chave para Flávio implantar “método Bukele”

247 - O ex-deputado federal cassado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou, em vídeo exibido neste sábado (16), que o deputado federal Guilherme Derrite será uma “peça fundamental” para que o senador Flávio Bolsonaro implante no Brasil o chamado “método Bukele”, em referência ao presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

A declaração foi transmitida durante evento de lançamento da pré-candidatura de Derrite ao Senado, realizado em Sorocaba, no interior de São Paulo. O encontro contou com a presença de Flávio Bolsonaro, pré-candidato à Presidência da República.

No vídeo, Eduardo Bolsonaro elogiou Derrite e associou o parlamentar à pauta de segurança pública defendida pelo grupo político bolsonarista. “Derrite, sucesso a você. Te conheço há alguns bons anos. Sempre tivemos uma proximidade. Acho que você é uma pessoa humilde, proativa, entendedor de segurança pública. Vai ser peça fundamental para o nosso presidente Flávio Bolsonaro colocar no Brasil o método Bukele”

O chamado “método Bukele” faz referência às políticas de segurança adotadas em El Salvador, marcadas pelo encarceramento em massa e violação dos direitos.

Autoexilado nos Estados Unidos desde março do ano passado, Eduardo Bolsonaro também comentou, no vídeo, sua ausência no evento presencial em Sorocaba. Investigado pela Polícia Federal por coação no curso do processo contra ministros dos Supremo Tribunal Federal durante o julgamento dos atos golpistas de 8 de janeiro, o ex-deputado voltou a alegar "perseguição política".

“Queria estar presencialmente com vocês, mas a nossa maravilhosa democracia não permite neste momento. Mas vamos deixar isso de lado”, afirmou.

Tarcísio falta ao evento em Sorocaba

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, não compareceu ao evento deste sábado. De acordo com sua assessoria, o governador apresentou sintomas gripais e dor de garganta, permanecendo em repouso no Palácio dos Bandeirantes.

Este foi o segundo evento de lançamento da pré-candidatura de Guilherme Derrite ao Senado. Na noite de sexta-feira (15), um encontro semelhante foi realizado em Campinas. Segundo o Metrópoles, dois homens foram retirados do local por seguranças após supostas críticas dirigidas a Tarcísio e Flávio Bolsonaro.

Relação de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro entra no debate político

O evento em Sorocaba ocorreu poucos dias após a divulgação de mensagens envolvendo Flávio Bolsonaro e o empresário Daniel Vorcaro. Reportagem do Intercept Brasil apontou que Vorcaro teria destinado cerca de R$ 61 milhões para financiar o filme biográfico “Dark Horse”, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Segundo os diálogos divulgados, Flávio Bolsonaro teria buscado recursos privados para viabilizar a produção cinematográfica. Em entrevista à GloboNews, o senador admitiu ter negado anteriormente a relação com Vorcaro e justificou a mudança de versão.

“Eu menti. Eu podia descumprir uma cláusula contratual? Isso gera multa, isso gera exposição dos investidores”

Ainda de acordo com o Intercept Brasil, parte dos recursos teria passado pela empresa Entre Investimentos e Participações e pelo fundo Havengate Development Fund LP, administrado pelo advogado de Eduardo Bolsonaro, Paulo Calixto.