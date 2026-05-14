Derrite defende Flávio Bolsonaro após escândalo de milhões do Master e apanha nas redes

247 - O deputado e ex-secretário de segurança de Tarcísio de Freitas, Guilherme Derrite, imediatamente saiu em defesa de Flávio Bolsonaro nas redes, diminuindo a parceria entre Flávio Bolsonaro e o banqueiro preso Daniel Vorcaro a apenas “uma relação privada cultural”.

Segundo a investigação, Daniel Vorcaro teria negociado aportes de até 24 milhões de dólares — cerca de R$ 134 milhões na cotação da época — para financiar a produção cinematográfica ligada ao clã Bolsonaro.

No entanto, Derritte foi detonado nos comentários após a afoita defesa.

“Abriram a tampa do esgoto. Mas é bonito de ver... essa solidariedade entre a bandidagem.”, disse um internauta.

“Tá certo, vão pensando aí qual será a próxima mentira que vão inventar”, disse uma outra conta no X.

A postagem ganhou até uma nota da comunidade corrigindo as informações divulgadas por Derrite.

Confira: