Ícone da direita, Ana Paula do vôlei larga a mão de Flávio Bolsonaro

247 - A comentarista Ana Paula Henkel afirmou que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) precisa explicar sua relação com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, após a divulgação de mensagens, áudios e documentos revelados pelo Intercept Brasil envolvendo um financiamento milionário para o filme Dark Horse, cinebiografia sobre Jair Bolsonaro. Segundo a reportagem, Flávio negociou diretamente um aporte de 24 milhões de dólares — cerca de R$ 134 milhões na cotação da época.

As declarações de Henkel ocorreram após a divulgação de conversas atribuídas a Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro. A comentarista também defendeu que o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o deputado Mário Frias (PL-SP) esclareçam seu envolvimento no caso. De acordo com o Intercept Brasil, parte dos recursos teria sido enviada ao fundo Havengate Development Fund LP, sediado no Texas, nos Estados Unidos, e ligado a aliados de Eduardo Bolsonaro.

Henkel afirmou que as mensagens divulgadas afastam dúvidas sobre a autenticidade das conversas entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro. “Acho que agora a gente pode estabelecer os nossos comentários no fato de que o próprio senador Flávio Bolsonaro não negou os áudios e as mensagens trocadas com o Vorcaro”, disse.

Ela destacou que as conversas ocorreram em novembro de 2025, período próximo à prisão do banqueiro. “Não é possível que o Flávio não sabia quem era Daniel Vorcaro naquele ponto ali”, criticou.

Na avaliação da comentarista, Vorcaro teria construído influência política em Brasília para preservar seus interesses independentemente do grupo político no poder. “O Vorcaro colocou dinheiro em todo mundo em Brasília e se cercou para ter certeza de que ele, governo A ou governo B, ele continuaria com o poder nas mãos”, afirmou.

Ana Paula Henkel também citou a participação de Eduardo Bolsonaro e Mário Frias nas negociações mencionadas pela reportagem. “Eu acho que o próprio deputado federal Eduardo precisa também se manifestar, o Mário Frias também”

Segundo ela, o envio de recursos para um fundo no Texas amplia a necessidade de esclarecimentos públicos. “Porque hoje o Eduardo Bolsonaro mora no Texas, o dinheiro foi transferido para um fundo no Texas”, observou.

E acrescentou: “Mesmo se o dinheiro for lícito, tiver origem lícita, e for ter sido transferido de maneira lícita, nós precisamos saber”

A comentarista concluiu defendendo maior transparência por parte da família Bolsonaro. “Mais do que nunca, é preciso transparência para o Brasil, não apenas do Flávio Bolsonaro, mas dos seus irmãos também”, completou.

Intercept aponta repasses milionários ligados ao filme sobre Jair Bolsonaro

Segundo a reportagem do Intercept Brasil, ao menos 10,6 milhões de dólares — aproximadamente R$ 61 milhões conforme a cotação do período — teriam sido transferidos entre fevereiro e maio de 2025 em seis operações financeiras relacionadas ao projeto cinematográfico Dark Horse.

O veículo afirma ter obtido mensagens, áudios, documentos e comprovantes bancários que indicariam participação direta de Flávio Bolsonaro nas negociações com Daniel Vorcaro.

Entre os registros revelados está uma mensagem enviada por Flávio ao banqueiro em 16 de novembro de 2025, um dia antes da prisão de Vorcaro: “Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz! Abs!”

Daniel Vorcaro foi preso em 17 de novembro de 2025 sob acusação de participação em um esquema de fraude que teria provocado um prejuízo de R$ 47 bilhões ao Fundo Garantidor de Crédito (FGC). No dia seguinte, o Banco Central decretou a liquidação do Banco Master.