Tarcísio confirma chapa com Ramuth como vice e André do Prado e Derrite ao Senado

247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), oficializou nesta terça-feira (5), a manutenção de sua chapa para a disputa à reeleição. Felício Ramuth (MDB) seguirá como vice-governador na composição majoritária. Além da definição no Executivo, o governador confirmou que o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL), ocupará a segunda vaga para o Senado na chapa governista, ao lado de Guilherme Derrite (PP), que já estava garantido na disputa. As informações são do jornal O Estado de São Paulo.

O anúncio ocorreu durante a coletiva de imprensa em comemoração ao primeiro ano do programa” São Paulo pra Toda Obra”. Tarcísio enfatizou que a escolha de André do Prado passou por um consenso direto com a família de Jair Bolsonaro (PL).

Articulação com o clã Bolsonaro

Segundo o governador, a vaga ocupada por André do Prado foi fruto de uma desistência estratégica do ex-deputado Eduardo Bolsonaro. O deputado teria aberto mão da candidatura direta para viabilizar a unidade do grupo político em São Paulo.

"(André do Prado) acertou essa pré-candidatura lá com o Eduardo (Bolsonaro), está lá nos Estados Unidos nesse momento. Essas conversas já vinham acontecendo, obviamente a decisão ia caber, isso foi combinado lá atrás com o próprio presidente Bolsonaro, ia caber ao presidente e ao Eduardo. O Eduardo abriu mão da sua candidatura e então essa vaga, essa pré-candidatura fica com o André do Prado. Isso vai ser oficializado por eles, mas eu já estou dando notícia aqui para vocês", afirmou Tarcísio.

Questionado sobre a possibilidade de Eduardo Bolsonaro atuar como suplente de André do Prado, Tarcísio de Freitas foi cauteloso. Embora o tema esteja em pauta nas discussões internas do Palácio dos Bandeirantes, o governador afirmou que ainda não há uma definição sobre esse ponto específico.

Desafios jurídicos e suplência

Em declaração à reportagem, André do Prado confirmou que o convite para a suplência foi formalizado ao filho do ex-mandatário. "Fiz o convite para que, se a decisão for pelo meu nome, ele esteja na suplência", destacou o parlamentar. No entanto, a trajetória jurídica de Eduardo Bolsonaro impõe obstáculos. Com o mandato cassado por faltas na Câmara e processos em andamento no Supremo Tribunal Federal (STF), sua elegibilidade é alvo de debate entre juristas.

Especialistas consultados apontam que a situação não é definitiva, mas exige atenção aos prazos eleitorais. Se houver condenação criminal até o registro das candidaturas em agosto, a inelegibilidade será automática. Por outro lado, questões regimentais sobre faltas parlamentares ainda permitem interpretações variadas nas cortes superiores.

Convergência da direita em SP

A definição de André do Prado e Guilherme Derrite para o Senado não encerra as movimentações da direita no estado. Outros partidos, como o Podemos e o Novo, ainda avaliam lançar nomes próprios como o do Delegado Palumbo ou do ex-ministro Ricardo Salles. O PSDB também mantém o radar ligado para candidaturas ao governo e ao Legislativo Federal.

Tarcísio de Freitas sinalizou que buscará a unificação desses setores antes das convenções partidárias. O objetivo é evitar a dispersão de votos e garantir uma base sólida de apoio tanto na capital quanto no interior paulista. "Vamos ver se a gente consegue ao máximo a convergência até o período das convenções", concluiu o governador.