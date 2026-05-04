Eduardo Bolsonaro define apoio a André do Prado e diz que será suplente

247 - o ex-deputado Eduardo Bolsonaro decidiu apoiar André do Prado, atual presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, na disputa ao Senado em 2026. O deputado estadual do PL deverá concorrer por São Paulo, enquanto Eduardo Bolsonaro deve ocupar a primeira suplência na chapa. Segundo a coluna de Igor Gadelha, do Metrópoles, a decisão foi tomada após uma reunião entre Eduardo Bolsonaro e André do Prado nesta segunda-feira (4), nos Estados Unidos, onde o acordo político foi fechado.

O anúncio deve ser feito por Eduardo Bolsonaro na quinta-feira (7), por meio de um vídeo. Como André do Prado está nos Estados Unidos, a expectativa é que o presidente da Alesp também apareça na gravação ao lado de Eduardo. Na mesma peça em vídeo, Eduardo também deverá informar que ficará como primeiro suplente na chapa.

A articulação já vinha sendo discutida desde abril. No dia 21 daquele mês, André do Prado teve uma primeira reunião com Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos para tratar da candidatura ao Senado. O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, participou do encontro.

Após aquela conversa, Valdemar afirmou que havia “muita chance” de André do Prado ser escolhido por Eduardo Bolsonaro como candidato ao Senado pelo PL em São Paulo.

Compromisso com pautas do bolsonarismo

De acordo com aliados de Eduardo Bolsonaro, André do Prado assumiu compromissos políticos em troca do apoio. Entre eles, estaria o alinhamento com o bolsonarismo em votações de pautas ideológicas no Senado, incluindo eventuais iniciativas contra o Supremo Tribunal Federal (STF).

A candidatura de André do Prado será construída dentro da chapa do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que tentará a reeleição em São Paulo. A outra candidatura ao Senado na chapa de Tarcísio deverá ser ocupada pelo deputado federal e ex-secretário da Segurança Pública de São Paulo Guilherme Derrite (PP). Assim, a composição articula nomes ligados ao campo político do bolsonarismo no estado.